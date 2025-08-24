Ezek a celebek pompáztak a Balatonnál

Szombat este látványos gálával zárta a nyarat a Miss Balaton csapata Balatonfüreden. A gálának az Anna Grand Hotel impozáns kertje adott otthont, ahol a Miss Balaton-család tagjai mellett többek között Merő Péter is megjelent. A gála résztvevői a tervező ruháiból is láthattak egy látványos divatshow-t.

Celeb parádé a Miss Balaton gáláján

Celeb parádé a Balatonnál

A Miss Balaton gála vörös szőnyegén felvonult többek között Iszak Eszter, vőlegénye társaságában érkezett Gelencsér Timi és Balogh Eleni is, Zimány Linda egy csinos, hófehér nyári ruhában, míg a regnáló királynő, Bábel Virág egy elegáns fekete estélyiben tündökölt.

– Tavaly ilyenkor szinte fel sem fogtam, hogy én kaptam meg a koronát. Furcsa és jóleső a visszatérés, hiszen idén már nem kellett izgulnom, de csupa szép emléket idézett fel az este – mesélte lelkesen Bábel Virág.

Bábel Virág is részt vett a Miss Balaton gáláján

– Amikor megnyertem a Miss Balaton koronáját 2019-ben, Dávid még nézőként szurkolt nekem. A következő évben már egy párként érkeztünk a vörös szőnyegre, idén először pedig már, mint jegyespár veszünk részt az eseményen. Boldog vagyok, hogy megoszthatom vele ezeket a pillanatokat, mert igazi öröm számomra az itteni csapattal közös munka – árulta el Balogh Eleni.