Úgy mentek a nők egykor fürdeni a Balatonba, ahogy ma a bálba

Mivel jóval több báli és társasesemény volt ezidőben a Balaton vidékén, főként az augusztus közepi, végi időszakban, ezért többféle ruházattal kellett készülni. Ha a nyaralók táncos bálokon is részt vettek, akkor az estélyi ruha előírásnak számított. Emellett természetesen vinni kellett könnyű nappali ruhákat, de a hangsúly a strandruhákon volt, amelyekben az éttermekbe és kávézókba is be tudtak ülni. Az 1930-as évek közepén a strandruha „legtöbbször mosóanyagból készül, ez a legpraktikusabb. Látni természetesen fantasztikus selyem, sőt taft összeállítású fürdőruhákat is, de ezek inkább a francia tengerpart, vagy a Lidó luxusfürdőihez valók. Balatoni fürdőzéshez kitűnő egy pettyes, vagy virágos karton pizsama, esetleg valami sötétkék trikó, vagy vászon pantallónadrág, rövidujjú kis inggel és színes háromnegyedes vászonkabáttal kiegészítve.

Ezt viselték nagyanyáink a balatoni strandokon

Fotó: Fortepan

A strandruhákban többféle változat van. Lehet olyan egyszerű kis vászon vagy pikéruha, amelyet kabátszerűen elől végiggombolva a trikó fölé viselnek, – ez inkább arra való, hogy a strandon a vetkőzést és az öltözést megkönnyítse…” Természetesen olyan strandruha is szükséges volt, amely a napozáshoz készült, de ezeket már nem ajánlották étteremben viselni. Ebben az időszakban nagy divatnak számítottak a sortok, a térdig érő rövid nadrágok. A mosóanyagból, kartonból, pikéből, vászonból vagy nyers selyemből készült strandtoalettek mellett a délutáni kávézásokhoz fehér selyem vagy kreppanyagú könnyű ruházatot hordtak az elegáns női vendégek.

Így változott a ruhadivat a Balatonnál

Az esti vacsorához azonban már újabb ruhát öltöttek, ezek nem estélyi ruhának számítottak, de hosszabbnak bizonyultak a délutáni viseletnél és színben is eltértek: itt már halványrózsaszín, sárga, pasztell variációk kaptak szerepet a kreppes selyemruhákon. Nem maradhatott el egy fontos kiegészítő a nyári gardróbból, a szeszélyes balatoni időjárás miatt: a fehér hosszú szövetköpeny vagy a béleletlen hosszú kabát sem. Ha pedig elérkezett az este, a táncmulatságok, estélyek ideje, elő lehetett venni a pikéből vagy a drágább anyagból készült muszlinruhákat. Itt már a minták díszesebbeknek bizonyultak: pettyes, csíkos, virágos változat is megjelent, a derékrészt színes bársonyszalag övvel díszítették. Az estélyikhez szandálcipőt viseltek, általában harisnya nélkül. Az 1930-as évekre a kalapokat felváltották a horgolt sapkák, hajpántok és szalagok.