Na ezt sem gondoltad volna a Balatonról!

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint: az idei szezonban egyre több az aktív turista, kerékpárosok, strandolók és kültéri programok szerelmesei egyaránt – a strandok kínálata ezért is mozdul el a „csak napozás” felől a gasztronómiai élmények felé. A Pannon Egyetem és más szervezetek kutatásai szerint a vendégek egyre igényesebbek: nem elég az olcsó street food, minőségi ételeket és szolgáltatást várnak már a strandokon is. Fekete Tamás szerint: jelentős átalakulás látható a strandgasztronómiában: egyre több helyen fejlődik az ételminőség, átalakulnak a büfék – már nem mágikus kolbász – lángos kombináció a kínálat, hanem előremutatóbb, minőségi megoldások. A fejlődésben nagy szerepe van annak is, hogy a Balatoni Kör minden évben megszervezi az év strandétele választást, ami inspirálólag hat a büfésekre – mondta a szakértő.

Augusztus a Balaton utolsó intenzív hónapja

Fotó: Lang Róbert

VIP‑fagyizó Balatongyörökön: cukrászdai szint a strandon

Fekete fontosnak tartotta kiemelni, hogy idén Balatongyörökön új "VIP‑fagyizó" nyílt, ahol az esztétika és a fagylalt minősége már cukrászdai szintet képvisel – ezt a koncepciót a helyi cukrászmester, Vadócz Jenő, korábbi Balaton Fagyija győztes munkáját dicséri. Ebben strand-fagyizóban is kínálják a versenygyőztes ízeket, de itt a Vatikán fagylaltjával is találkozhatunk. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint ez az új fagyizó is alátámasztja a „fagylaltturizmus” fogalmának erősödését: egyre többen érkeznek a régióba kifejezetten fagylaltozók vagy fagylaltversenyek miatt.

A Balaton Fagyija választás hatása: egynapos turisták robbanása

A Balaton Fagyija választás komoly sajtóvisszhangot kapott a tavaszi hónapokban: május 9-én rendezték meg a XII. alkalommal, és számos cukrászda készült kreatív új ízekkel. A fesztiválról készült beszámolók országos figyelmet kaptak, ami a régió egynapos látogatottságát is erősítette – turisták ma már sokszor csak egy-egy fagylaltért, egy napra érkeznek a Balatonhoz – állíja a szervezet vezetője.

A családok nyaralási döntéseit gyakran a nők hozzák meg

Fotó: Lang Róbert

A nők szerepe a balatoni családi döntéshozatalban

A szakértő kiemelte azt a turisztikai tényt, hogy a családok nyaralási döntéseit gyakran a nők hozzák meg. Idén az éttermek, strandbüfék és fagyizók minőségi fejlesztéseiben is érezhető, hogy azok a szolgáltatások, amelyek megfelelnek a női igényeknek – íz, tisztaság, esztétika –, különösen felértékelődtek. A női döntéshozók befolyásolják, hogy inkább olyan helyeket válasszanak, ahol nemcsak élmény, de az átlagnál jobb minőség is jár a pénzért.