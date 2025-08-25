Férfiakat csaltak el a Balatonnál a vadlányok

A bogyókon, madártojásokon élő, szerelmi bánatukban elbújdosott hajadonok, éjszaka fák és sziklák hasadékában hajtották álomra fejüket. Mint a tengerek szirénjei, akiket behálóztak szépségükkel, énekükkel, azokat nem eresztették már el. A Balaton vidékén négy Vadlány-lik elnevezésű természeti képződmény, kirándulóhely található: Vállus, Vindornyaszőlős, Gyenesdiás és Rezi területén, melyek nevükben őrzik ezt a színes legendakincset.

Gyenesdiásnál, a Tücsök-domb közelében látható az egyik ilyen, 20 méteres barlang, amely a mai napig megtekinthető, de nem messze itt van a Pad-kő, ahol a vadlányok melegedtek és a györöki Szerelemdomb, ahova a férfiakat csalták fel e különös lények.

A Balatonból éjjelente öregasszonyok suttogása hallik

Vadlányok mellett a tavi legendák banyákat is említenek, nem messze a gyenesi Vadlánliktól található a Banya-lik, ahonnan éjjelente öregasszonyok suttogása hallik – a legenda szerint. De Vadlánlikkal találkozhatunk Nagygörbőn, a Kovácsi hegységben is, azonban a neve ellenére ehhez nem vadlánylegenda, hanem egy gazda lányának és egy betyárnak a titkos szerelme kötődik. Később ezt a nagyobb barlangot a háború idején katonák használták, majd egyfajta búvóhelyként működött. A több teremből álló, labirintusszerű Kovácsi hegyi Vadlánlik helyi legendája szerint élt a településen egy féktelen fiatal lány, akit a szülei meg szerettek volna fegyelmezni, ezért az apja

Meg sem állt vele a Kovácsi hegy barlangjáig. Odakötözte a belső terem falához és magára hagyta. Éjszakánként messzire hallatszott Eszter éneke, lábainak vad dobogása. De ahogy múltak a napok gyengült az ének, a tánc heve. Egyszer aztán végleg elhallgatott. Később csak a kenderkötelet találták meg, amivel a szülő megkötötte.

A vadlánylikak, banyalikak, banyafa elnevezés mellett létezik még a Pokol-lik is, Kapolcson, amely egy 15 méter hosszú, 8 méter mély, 3 méter magas mészkő üreg és a helyi népi emlékezet szerint a híres bakonyi betyár, Savanyú Jóska búvóhelye volt. S ha még nem lenne elég a különleges, mitikus, misztikus lényekből és elnevezésekből, akkor gondoljunk csak a Szent György-hegy Sárkány-likjára.