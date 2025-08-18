augusztus 18., hétfő

Felelőtlenség

Bajba jutott gyerekeket mentettek ki a Balatonból

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai az előző héten sem pihentek. Az elmúlt napokban négy esetben összesen nyolc személyt mentettek ki a tóból. Egy bajba jutott kishajónak segítettek, de a Balatont SUP-pal átszelni próbáló fiatalokat is a partra kellett segíteniük.

Nyolc ember életét mentették meg a vízirendőrök a hétvégén a Balatonon. 

Nyolc ember életét mentették meg a Balatonon
A hétvégén többen keveredtek olyan helyzetbe, amiből a vízirendőrök segítsége nélkül nem tudtak volna biztonságosan kikerülni. Műszaki hibás kishajót, felborult katamarán utasait, valamint elsodródott SUP-osokat mentettek az egyenruhások a Balatonon. Felelőtlenségből sem volt hiány, egy 15 éves fiú másodmagával akarta átszelni a vizet egy SUP-on Csopak és Siófok között, a rendőrök a parttól négy kilométerre mentették ki őket.  

Csak óvatosan a Balatonon

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezúton is felhívja a figyelmet arra, hogy elsőfokú viharjelzés esetén a viharjelző percenként 45-öt villan, ebben az esetben úszni, illetve csónakkal és más vízi sporteszközzel csak a parttól számított 500 méteren belül szabad tartózkodni. Másodfokú viharjelzés esetén a viharjelző berendezés percenként 90-szer villan fel, ilyenkor fürödni tilos, valamint szintén nem szabad csónakkal és más vízi sporteszközzel közlekedni (a vitorláshajók kivételével). 

 

