Két kamaszfiút mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök

Az aggódó édesanya tett bejelentést. Két kamaszfiút mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök.

Kovács Gábor László

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai két fiút mentettek ki a tóból. A vízirendőrök 18 óra 15 perckor a Siófok előtti vízterületre siettek, mivel egy aggódó édesanya tett bejelentést, hogy a 14 és 16 éves gyerekei másfél órával azelőtt SUP-al indultak el a vízen, de már nem látja őket a partról. A rendőrök 10 percen belül megtalálták a fiatalokat, akik elmondták, kimerültek és nem tudtak visszatérni a szárazföldre, ezért mindkettőjüket kimentették, majd a partra vitték.

A balatoni vízimentések tanulságai

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság az eset kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható viharos, váltakozó időjárás nagyban kihat mindenki szervezetére, de főleg az idősebbekére. A vízen, vagy a vízben különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat, figyelni egymásra, társainkra, gyermekeinkre, hiszen nagyon gyorsan kialakulhat egy veszélyhelyzet.
Fontos tudni, hogy elsőfokú viharjelzés esetén a viharjelző percenként 45-öt villan, ebben az esetben úszni, illetve csónakkal és más vízi sporteszközzel csak a parttól számított 500 méteren belül szabad tartózkodni. Másodfokú viharjelzés esetén a viharjelző berendezés percenként 90-szer villan fel, ilyenkor fürödni tilos, valamint szintén nem szabad csónakkal és más vízi sporteszközzel közlekedni (a vitorláshajók kivételével).

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság tanácsai:

  • Aki nem tud úszni, az ne menjen be a természetes vizekbe, esetleg csak a parti sávban hűsítse magát! 
  • Gyengén úszók csak a sekély vízben fürödjenek! 
  • Soha ne távolodjanak el messze a parttól olyan eszközökkel, amelyek a használatával még csak most ismerkednek! 
  • Kerüljék a vízibiciklikről, egyéb fürdő eszközökről történő hirtelen vízbeugrást, hiszen nem biztos, hogy tisztában vagyunk a vízmélységgel, valamint a vízhőmérséklet is hirtelen sokkhatással van a szervezetre! 
  • Amennyiben nem biztosak saját úszni tudásukban és vízijárművekkel vízre mennek, mindenképpen használjanak mentőmellényt! 
  • Lehetőleg kerüljék az extrém melegben a hőcsúcsokban (11 és 16 óra között) való nyílt vízen tartózkodást! 
  • Lehetőleg ne fogyasszanak alkoholt azért, hogy fizikailag képesek legyenek egy-egy vészhelyzet kezelésére! 
  • Távol a parttól kerüljék az egyedül való úszást, fürdőeszköz használatot! 
  • A viharjelzés figyelembe vételével, a jó helyzetértékeléssel és az alapvető biztonsági intézkedések betartásával legtöbbször megelőzhetők a veszélyhelyzetek.

Kérik, hogy amennyiben a Balaton vízfelületén valaki bajba kerül, tegyen bejelentést a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság ingyenesen hívható 1817-es segélyhívó telefonszámán! 

 

