Balaton: zátonyra futott hajókat mentettek a hétvégén

– Ezen a hűvös hétvégén is akadt dolgunk a Balatonon – közölte közösségi oldalán a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ). – Kollégáink mind a két napon a CoreComm Solar Boat Challenge napelemes hajóversenyt biztosították.

Rupert nevű sürgősségi mentőhajójuk három homokpadon akadt vitorlás eszközmentését végezte el. Búvárszolgálatuk egy stég alá esett mobiltelefont, valamint egy kikötőben vízbe esett napszemüveget emelt ki a vízből.

– Strandi vízimentőink 27 könnyű sérültet láttak el a partokon – tájékoztatott a VMSZ.