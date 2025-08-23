Szigetet terveztek a Balatonba

Senki sem tudja, hogy kinek a fejéből pattant ki az ötlet, de régóta makacsul visszatérő téma, hogy mesterséges szigetet kellene építeni a Balatonba. Ha a természet elmulasztott valamit, arra biztos megvolt a jó oka, de az ember mindig okosabbnak hiszi magát, ezért az elgondolás évtizedek óta nem merült a feledés homályába.

Balatoni látkép sziget nélkül

Fotó: Krausz Andrea

Balaton szigettel vagy anélkül

A szocializmus idején a keményvalutával rendelkező nyugati turistáknak szánták volna az extra élményt. Évtizedeken át tartotta magát az elgondolás, sőt odáig jutott az elképzelés, hogy a rendszerváltás idején hongkongiak érdeklődtek utána. A kétezres évek elején a legendásan nagy balatoni vitorlázóként is ismert Bujtor István karolta fel az ötletet, sőt még Demján Sándort is megnyerték volna a grandiózus üzletnek.

Egy sziget mégis lett, mert a balatonföldvári Galamb-sziget a kikötő mélyítéséből származó iszapból emelkedett ki, és a térképeken 1905 óta ábrázolják. A Somogyi Néplap 1960-ban arról írt, hogy szép a kilátás onnan Tihanyra, ám a sziget közepén van egy használaton kívüli, pusztuló épület, egykori vendéglő, a halászkert. Később békeparkot emeltek a helyén.

A Galamb-sziget idegenforgalmi sikertelensége nem ártott a mesterséges szigetek tervének, amire a megálmodói még helikopter leszállót is terveztek. Személy szerint nem bánom, hogy nem lett belőle semmi, mert szerintem a balatoni mesterséges szigeteknél fontosabb, hogy ne fussunk zátonyra...