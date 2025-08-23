Szinte nem múlik el úgy egy hét, hogy valaki ne bukna le a tóparton – újabb balatoni balhék miatt indult eljárás a horgászok ellen, a szabálysértésnek súlyos következménye lehet.

A balatoni balhék következménye tetemes büntetés lehet.

Területi jegy, halvédelmi bírság, eltiltás horgászattól, számonkérés, súlyos büntetés

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Halgazdálkodási Hatóság 25 ezer forint halvédelmi bírsággal valamint három hónapos horgászattól eltiltással sújtotta egy encsi lakost, aki augusztus negyedikén a Balatonon, Balatonlelle térségében érvényes területi jegy nélkül horgászott, számolt be a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. Hasonló ok miatt egy garabonci személy is ekkora bírságot kapott, aki júliusban a Kis-Balatonon próbált szerencsét.

Ennél jóval többet fizethet – 150 ezer forint bírság, hat hónap eltiltás – az a békéscsabai lakos, aki Balatonalmádi térségében, érvényes területi jegy nélkül hódolt szenvedélyének. Vele szemben már korábban is szabtak ki halvédelmi bírságot.

Balatoni balhék: aki nem figyel az előírásokra, fizet, mint a katonatiszt!