Balatoni balhék: aki nem figyel az előírásokra, fizet, mint a katonatiszt!
Újabb bírságözön a tóparton. Időről időre akadnak olyan horgászok, akik képtelenek betartani az előírásokat: a balatoni balhék következménye tetemes büntetés lehet.
Fotó: Krausz Andrea
Szinte nem múlik el úgy egy hét, hogy valaki ne bukna le a tóparton – újabb balatoni balhék miatt indult eljárás a horgászok ellen, a szabálysértésnek súlyos következménye lehet.
Területi jegy, halvédelmi bírság, eltiltás horgászattól, számonkérés, súlyos büntetés
- A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Halgazdálkodási Hatóság 25 ezer forint halvédelmi bírsággal valamint három hónapos horgászattól eltiltással sújtotta egy encsi lakost, aki augusztus negyedikén a Balatonon, Balatonlelle térségében érvényes területi jegy nélkül horgászott, számolt be a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. Hasonló ok miatt egy garabonci személy is ekkora bírságot kapott, aki júliusban a Kis-Balatonon próbált szerencsét.
- Ennél jóval többet fizethet – 150 ezer forint bírság, hat hónap eltiltás – az a békéscsabai lakos, aki Balatonalmádi térségében, érvényes területi jegy nélkül hódolt szenvedélyének. Vele szemben már korábban is szabtak ki halvédelmi bírságot.
- Egy budapesti lakos - a 20 ezer forint halvédelmi bírságon kívül - négy hónapos horgászattól eltiltást kapott, mivel Balatonfenyves térségében egy időben három horgászbottal horgászott. A zrt arról is beszámolt, hogy az illetőnek korábban már volt halvédelmi szabályszegése.
- Nem úszta meg a büntetést az a pécsi személy, aki Balatongyöröknél horgászott, s egy méreten aluli pontyot tartott meg. A Baranya Vármegyei Halgazdálkodási Hatóság 20 ezer forint halvédelmi bírsággal továbbá három hónapos eltiltással sújtotta az illetőt. Egy velencei lakost azért vontak felelősségre, mert Balatongyörök térségében horgászott és felszereléseit huzamos ideg felügyelet nélkül hagyta. A tízezer forintos halvédelmi bírságon kívül három hónapra tiltották el a horgászattól.
