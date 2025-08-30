Helyi közélet
25 perce
Balatoni bulihajók: a partinak vége!
Fotó: Semachkovsky
Változás a balatoni hajóközlekedésben, a rossz idő átírta a programot.
– A mai napra meghirdetett bulihajó járatok a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt sajnos elmaradnak – közölte szombaton közösségi oldalán a Balatoni Hajózási Zrt. – Megértéseket köszönjük, és találkozzunk újra a bulihajóink fedélzetén a következő szezonban, írták.
