Balatoni dugó: idegesítő tötymörgés az M7-esen, mutatjuk pontosan hol!

– Az M7-es autópályán, a Balaton irányába lassulás, szakaszos torlódás alakult ki Érd és Martonvásár között, de már az M0-s autóúti csomópontban is tapasztalható, hogy telítettek a sávok – közölte szerda délelőtt az Útinform.

Arról is beszámoltak, hogy a 6-os főúton, Pécs és Szentlőrinc között a 206-os km-nél csőtörés miatt a forgalom csak félpályán, irányonként váltakozva halad.

Az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között hídjavítást végeznek. A 3-as km-nél három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik, illetve a személygépjárművel közlekedők a szemközti oldal belső sávját is használhatják. Napközben állandósultak a torlódások, ezért az M1-en Tatabánya felől érkezők hosszabb menetidővel számoljanak!

