augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bahart

4 órája

Figyelj nagyon, így változik a balatoni kompok menetrendje

Címkék#Balatoni Hajózási Zrt#Szántódrév#menetidő#kompjárat#kompok#menetrend

Augusztus 25-től változott a menetrend. A balatoni kompok hétköznap rövidebb, a hétvégén hosszabb ideig közlekednek.

Sonline.hu

Augusztus 25-28. között Szántódrévből 7.00-22.00 óra között, Tihanyrévből 7.15 és 22.15 perc között járnak a kompok. Augusztus 29-31. között Szántódrévből 7.00 és 23.30 óra között, Tihanyrévből 7.15 és 23.45 perc között lehet felszállni a balatoni kompokra. A járatok 30 percenként indulnak, a menetidő 8 perc. 

balatoni kompok
A balatoni kompokok közlekedése megváltozott
Forrás: Bahart.hu

A balatoni kompok sűrűbben is indulnak, ha nagy a forgalom

A Balatoni Hajózási Zrt. tájékoztatása szerint a kompok egész évben üzemelnek. A kompjáratokat – a forgalom függvényében – a menetrend felfüggesztésével sűrítik.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu