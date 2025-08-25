Figyelj nagyon, így változik a balatoni kompok menetrendje

Augusztus 25-28. között Szántódrévből 7.00-22.00 óra között, Tihanyrévből 7.15 és 22.15 perc között járnak a kompok. Augusztus 29-31. között Szántódrévből 7.00 és 23.30 óra között, Tihanyrévből 7.15 és 23.45 perc között lehet felszállni a balatoni kompokra. A járatok 30 percenként indulnak, a menetidő 8 perc.

A balatoni kompokok közlekedése megváltozott

Forrás: Bahart.hu

A balatoni kompok sűrűbben is indulnak, ha nagy a forgalom

A Balatoni Hajózási Zrt. tájékoztatása szerint a kompok egész évben üzemelnek. A kompjáratokat – a forgalom függvényében – a menetrend felfüggesztésével sűrítik.