augusztus 23., szombat

Bence névnap

Buli helyet tanulás

1 órája

Lángost és császármorzsát kínálnak a Balatoni Kulináris Műhely tanulói a Strand Fesztiválon

#gasztronómiai#Balatoni Kulináris Műhely#Varga László#diák#Strand Fesztivál#lángos

Először dolgoznak nagyszabású fesztiválon szakácstanulók Zamárdiban, ahol a Strand Fesztivál közönségét lángossal, császármorzsával és tócsnival várják. Augusztus 20. és 23. között a Balatoni Kulináris Műhely fiatal diákjai életszerű tapasztalatot szereznek a vendéglátás világáról, miközben testközelből ismerik meg a fesztivál pezsgését.

Krausz Andrea

A balatoni gasztronómiai oktatás megújítását szolgáló, fiatal szakácsok, cukrászok és felszolgálók képzésével foglalkozó Balatoni Kulináris Műhely öt 11. évfolyamos szakácstanulója teljesíti gyakorlatát a Strand Fesztiválon. A diákok nemcsak klasszikus éttermi feladatokat látnak el, hanem valódi fesztiválkörnyezetben is kipróbálhatják magukat, keményen dolgoznak. Lángost, császármorzsát és tócsnit kínálnak a látogatóknak, miközben testközelből tapasztalják meg, mit jelent a street food és a food truck világában helytállni. Nappal előkészülnek, pakolnak, főznek, éjjel pedig közvetlenül átélhetik, hogyan zajlik a vendéglátás egy fesztiválon, ahol hajnalig kell kiszolgálni a közönséget.

Balatoni Kulináris Műhely
A Balatoni Kulináris Műhely tanulói a Strand Fesztiválon állnak helyt
Forrás: Facebook/Balatoni Kulináris Műhely

Balatoni Kulináris Műhely fiataljai számára kihívás és élmény is a Strand Fesztivál

– A gyakorlati képzést úgy szervezzük, hogy ne pusztán a zöldségtisztításról szóljon. Fontosnak tartjuk, hogy a diákok életszerű környezetben tanuljanak, lássák a jövőképet, és olyan helyzetekben is kipróbálják magukat, ahol közvetlen kapcsolatba kerülnek a vendégekkel – mesélte a Sonline.hu-nak Varga László, a Balatoni Kulináris Műhely ügyvezetője. Mint kiemelte, a fiatalok számára a Strand Fesztivál nemcsak szakmai kihívás, hanem életre szóló élmény is. Ilyen nagy rendezvényen még nem dolgoztak, és hatalmas lehetőség számukra, hogy részesei lehetnek. Bár a munka fárasztó, a koncertekbe is bele-belepillanthatnak, így egyszerre élhetik át a fesztivál pezsgését munkavállalóként és vendégként is.

Gasztropart a bulizóknak 

A Balatoni Kör Gasztropart udvara három food truckkal várja a vendégeket. A keszthelyi John’s Pub, a BalatonBor, valamint a Balatoni Kulináris Műhely kínálatával vannak jelen a fesztiválon. A rendezvény hivatalos bora is a BalatonBor lett – a Balaton ikonikus, közös márkája, amely a tó körüli borászatok együttműködésének szimbóluma. De kapható a különleges Balaton Spritz is, amely BalatonBor és levendulaszörp felhasználásával készül. A gasztronómiai élményekhez Szalai Krisztián SZKART-festészeti workshopjai is társulnak, ahol a fesztiválozók balatoni ihletésű, egyedi emléktárgyakat készíthetnek.
 

 

