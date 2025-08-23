1 órája
Lángost és császármorzsát kínálnak a Balatoni Kulináris Műhely tanulói a Strand Fesztiválon
Először dolgoznak nagyszabású fesztiválon szakácstanulók Zamárdiban, ahol a Strand Fesztivál közönségét lángossal, császármorzsával és tócsnival várják. Augusztus 20. és 23. között a Balatoni Kulináris Műhely fiatal diákjai életszerű tapasztalatot szereznek a vendéglátás világáról, miközben testközelből ismerik meg a fesztivál pezsgését.
A balatoni gasztronómiai oktatás megújítását szolgáló, fiatal szakácsok, cukrászok és felszolgálók képzésével foglalkozó Balatoni Kulináris Műhely öt 11. évfolyamos szakácstanulója teljesíti gyakorlatát a Strand Fesztiválon. A diákok nemcsak klasszikus éttermi feladatokat látnak el, hanem valódi fesztiválkörnyezetben is kipróbálhatják magukat, keményen dolgoznak. Lángost, császármorzsát és tócsnit kínálnak a látogatóknak, miközben testközelből tapasztalják meg, mit jelent a street food és a food truck világában helytállni. Nappal előkészülnek, pakolnak, főznek, éjjel pedig közvetlenül átélhetik, hogyan zajlik a vendéglátás egy fesztiválon, ahol hajnalig kell kiszolgálni a közönséget.
Balatoni Kulináris Műhely fiataljai számára kihívás és élmény is a Strand Fesztivál
– A gyakorlati képzést úgy szervezzük, hogy ne pusztán a zöldségtisztításról szóljon. Fontosnak tartjuk, hogy a diákok életszerű környezetben tanuljanak, lássák a jövőképet, és olyan helyzetekben is kipróbálják magukat, ahol közvetlen kapcsolatba kerülnek a vendégekkel – mesélte a Sonline.hu-nak Varga László, a Balatoni Kulináris Műhely ügyvezetője. Mint kiemelte, a fiatalok számára a Strand Fesztivál nemcsak szakmai kihívás, hanem életre szóló élmény is. Ilyen nagy rendezvényen még nem dolgoztak, és hatalmas lehetőség számukra, hogy részesei lehetnek. Bár a munka fárasztó, a koncertekbe is bele-belepillanthatnak, így egyszerre élhetik át a fesztivál pezsgését munkavállalóként és vendégként is.
Gasztropart a bulizóknak
A Balatoni Kör Gasztropart udvara három food truckkal várja a vendégeket. A keszthelyi John’s Pub, a BalatonBor, valamint a Balatoni Kulináris Műhely kínálatával vannak jelen a fesztiválon. A rendezvény hivatalos bora is a BalatonBor lett – a Balaton ikonikus, közös márkája, amely a tó körüli borászatok együttműködésének szimbóluma. De kapható a különleges Balaton Spritz is, amely BalatonBor és levendulaszörp felhasználásával készül. A gasztronómiai élményekhez Szalai Krisztián SZKART-festészeti workshopjai is társulnak, ahol a fesztiválozók balatoni ihletésű, egyedi emléktárgyakat készíthetnek.