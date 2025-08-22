augusztus 22., péntek

Szezonok jönnek-mennek

3 órája

Árvaszúnyog, rossz idő – mégsem zárul le a balatoni szezon

Címkék#Balatoni Turizmus Szövetség#Balatoni Kör#balatoni szezon#program

Sokan úgy vélik, hogy augusztus 20-a a balatoni idény végét jelenti. Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke szerint gyenge volt a nyár, későn indult be a balatoni szezon, amelyet az árvaszúnyog-invázió is sújtott, de a négy évszakos Balaton jegyében a szolgáltatók már az őszi-téli programokra készülnek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint ugyanakkor év végére a számok így is megközelíthetik a tavalyit.

Krausz Andrea

Pach Gábor, a minőségi gasztronómiára és borászatra építő szolgáltatókat tömörítő Balatoni Kör elnöke úgy fogalmazott, az idei nyár nem hozta a megszokott lendületet. A balatoni szezon későn kezdődött, de az általuk fontosnak tartott négy évszakos Balaton koncepciót továbbra is fontosnak tartják. – Ez nem a Balaton éve volt. Valamikor augusztus 5-én kezdődött el az igazi nyár, és a következő három hétben mindenki azon dolgozik, hogy valamit mentsen a menthetőből. Megyünk tovább, tesszük a dolgunkat. A Balatoni Kör filozófiája nem a nyártól függ elsősorban. Abban bízunk, hogy jó lesz a szeptember, és jól alakul a hétvégék forgalma – mondta Pach Gábor.

balatoni szezon
A balatoni szezon nem úgy alakult nyáron, mint sokan várták
Fotó: Krausz Andrea

A balatoni szezonra rányomta a bélyegét az árvaszúnyog-invázió

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a régiót idén komolyan érintette az árvaszúnyog-probléma. – Mindenki nagyon "zöld", amíg nem találkozik az árvaszúnyoggal. Mert akkor már azt kérdezik, hogy miért nem lehet permetezni. Most nehéz a helyzet, hiszen az árvaszúnyog elleni védekezés érdekében rengeteg iszapot kell eltüntetni a Balatonból, ami óriási költség, ráadásul a lerakóhelyek kijelölése sem egyszerű – tette hozzá. 

A Zamárdiban élő Pach Gábor elmondta, a városi szolgáltatók már készülnek a következő rendezvényekre. A Zamárdi Nyitva elnevezésű projekt keretében megrendezik a Sörfesztet, amely tavaly is sikeres volt, és elkészültek a téli programtervek is. 

Gyökeret vert a négy évszakos Balaton jelentősége 

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke határozottan kijelentette, augusztus huszadikával nincs vége a szezonnak. – Még a nyári főszezonból is hátravan másfél hét, de ha az időjárás engedi, szeptember közepéig, sőt végéig élvezhetők a balatoni lehetőségek. Ha pedig az idő nem kedvez, akkor sincs vége, mert a négy évszakos Balaton gondolata már gyökeret vert, és számos őszi program várja a vendégeket – hangsúlyozta Fekete Tamás.

Jobb volt a tavasz, év végére jó értékelés várható a balatoni turizmusban

Értékelése szerint az idei szezon a tavalyinál gyengébb volt, ami elsősorban az időjárás miatt van. – Tavaly június elejétől augusztus végéig rekkenő hőség volt, valójában nem is létezett alternatíva a Balaton helyett. Most kevésbé volt kegyes hozzánk az időjárás, viszont nagyon erős napokat is megéltünk. A tavaszi időszak kifejezetten jól sikerült. Úgy érzem, az év végére hasonló eredményeket fogunk elérni, mint tavaly – mondta a szövetség elnöke.
A szakemberek egyetértenek abban, hogy a Balaton jövője a négy évszakos működésben rejlik, amelyre ma már mind több szálláshely, vendéglátó és rendezvényszervező épít.

 

