Itt a balatoni utószezon, így járnak hétfőtől a vonatok

Az utószezoni menetrend bevezetésével szeptember 1-jétől egészen szeptember 21-ig továbbra is sűrűbben indulnak a vonatok a Balaton partjára és több férőhely áll az utasok rendelkezésére, tájékoztatott szombaton a MÁV - minden bizonnyal a balatoni utószezon az idén ősszel is sokakat csábít kirándulásra.

Balatoni utószezon: a főváros és a déli partszakasz között a Balaton és a Tópart InterCityket is választhatják az utasok

Bringások figyelem: adott a kerékpárszállítási lehetőség

A társaság változatlanul biztosítja a nyáron megszokott mennyiségű kerékpárszállítási lehetőséget is, és a part menti nagyobb települések sem csak az átlagosan óránként közlekedő vonatokkal lesznek elérhetők, hanem további utószezoni járatokkal is. – A főváros és a déli partszakasz között a Balaton és a Tópart InterCityket, valamint a Déli-Parti InterRégiókat tudják választani az utasaink – derült ki a MÁV Zrt. szombati tájékoztatójából.

Balaton InterCity, KISS emeletes motorvonat, Bagolyvonat Keszthely és a Déli pályaudvar között

– A Balaton InterCitykben 1. osztályú kocsik és étkezőkocsik is közlekednek – közölték. – A főszezon után ugyan már csak hétvégéken, de a Jégmadár expresszvonat továbbra is szolgálatba áll korszerű, légkondicionált KISS emeletes motorvonattal. A Bagolyvonatok is járnak péntek és szombat éjszakánként Keszthely és a Déli pályaudvar között.

Balatoni utószezon: sűrűbben járnak a vonatok, ez sok embert érinthet!