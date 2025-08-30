1 órája
Itt a balatoni utószezon, így járnak hétfőtől a vonatok
Idén is megnövelt kapacitással és többletszolgáltatásokkal készül a MÁV-csoport. Balatoni utószezon: a társaság számos eljutási lehetőséget kínál a tópartra, s a Bagolyvonatok is járnak.
Az utószezoni menetrend bevezetésével szeptember 1-jétől egészen szeptember 21-ig továbbra is sűrűbben indulnak a vonatok a Balaton partjára és több férőhely áll az utasok rendelkezésére, tájékoztatott szombaton a MÁV - minden bizonnyal a balatoni utószezon az idén ősszel is sokakat csábít kirándulásra.
Bringások figyelem: adott a kerékpárszállítási lehetőség
A társaság változatlanul biztosítja a nyáron megszokott mennyiségű kerékpárszállítási lehetőséget is, és a part menti nagyobb települések sem csak az átlagosan óránként közlekedő vonatokkal lesznek elérhetők, hanem további utószezoni járatokkal is. – A főváros és a déli partszakasz között a Balaton és a Tópart InterCityket, valamint a Déli-Parti InterRégiókat tudják választani az utasaink – derült ki a MÁV Zrt. szombati tájékoztatójából.
Balaton InterCity, KISS emeletes motorvonat, Bagolyvonat Keszthely és a Déli pályaudvar között
– A Balaton InterCitykben 1. osztályú kocsik és étkezőkocsik is közlekednek – közölték. – A főszezon után ugyan már csak hétvégéken, de a Jégmadár expresszvonat továbbra is szolgálatba áll korszerű, légkondicionált KISS emeletes motorvonattal. A Bagolyvonatok is járnak péntek és szombat éjszakánként Keszthely és a Déli pályaudvar között.
Balatoni utószezon: sűrűbben járnak a vonatok, ez sok embert érinthet!
- A nagy népszerűségnek örvendő Fenyves sebesvonatok Kaposvár és Tapolca között továbbra is kétóránként közlekednek, több járat pedig a főszezonhoz hasonlóan Pécsig meghosszabbított útvonalon közlekedik. Továbbá Tapolca és Keszthely, valamint Keszthely és Fonyód között menetrend szerinti MÁVBUSZ-ok is segítik az eljutást.
- Arra érdemes figyelni, hogy a kiemelt balatoni járatokon, mint a Tópart és Balaton InterCityken, a Jégmadár és Kék Hullám expresszeken szeptember 21-ig a helyjegy váltása kötelező – kivéve a Balaton partjánál lévő szakaszokat, ahol helyjegy nélkül is lehet utazni.