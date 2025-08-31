augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Helyi közélet

1 órája

Magnum 490-ért? Az egyik balatoni táborban még ennyiért hirdetik

Címkék#ágynemű#balatoni#úttörőtábor#urbex#faházas#nyár

Senki nem gondozza már a magyar tengernél fekvő területet. A balatoni úttörőtábor 220 férőhellyel működött, ma azonban csak gaz, kidőlt fák és pusztuló épületek fogadják az arra járót. Vivien Kendl urbex fotós képsorozatával néhány évtizedet visszarepülünk a faházas balatoni nyaralások világába.

Krausz Andrea
Magnum 490-ért? Az egyik balatoni táborban még ennyiért hirdetik

Fotó: Vivien Kendl

Az étkezőben az asztalokra tett székek, a szobákban otthagyott ágyneműk  olyan hatást keltenek, mintha mindjárt megérkeznének a balatoni úttörőtábor lakói. Az udvart azonban már benőtte a gaz, és egy kidőlt fa is arra emlékeztet, itt már nem lesz semmiféle nyaralás. A pingpongasztal körül sem fog "forgózni" a gyerekcsapat.

Balatoni úttörőtábor
Balatoni úttörőtábor a múltból
Fotó: Vivien Kendl

Régi idő lenyomata az egykori balatoni úttörőtábor 

– Fénykorában 22 faház várta a gyerekeket, összesen 220 férőhellyel. Tartozott hozzá önkiszolgáló étterem, büfé és egy százfős klubhelyiség is. A város szélén, csendes környezetben fekszik, és még most is különleges hangulata van – mondta a Sonline.hu-nak Vivien Kendl, urbex fotós.

Az épületekben minden úgy maradt, mintha csak tegnap zártak volna be: a büfé falán még mindig ott a jégkrémkínálat, rajta a Magnum 490 forintos árával. Ez volt az utolsó nyár, amikor gyerekzsivaj töltötte be a faházakat. 
 

Az utolsó balatoni nyár emlékei – minden elpusztul az egykori úttörőtáborban

Fotók: Vivien Kendl

 

 

