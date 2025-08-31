1 órája
Magnum 490-ért? Az egyik balatoni táborban még ennyiért hirdetik
Senki nem gondozza már a magyar tengernél fekvő területet. A balatoni úttörőtábor 220 férőhellyel működött, ma azonban csak gaz, kidőlt fák és pusztuló épületek fogadják az arra járót. Vivien Kendl urbex fotós képsorozatával néhány évtizedet visszarepülünk a faházas balatoni nyaralások világába.
Fotó: Vivien Kendl
Az étkezőben az asztalokra tett székek, a szobákban otthagyott ágyneműk olyan hatást keltenek, mintha mindjárt megérkeznének a balatoni úttörőtábor lakói. Az udvart azonban már benőtte a gaz, és egy kidőlt fa is arra emlékeztet, itt már nem lesz semmiféle nyaralás. A pingpongasztal körül sem fog "forgózni" a gyerekcsapat.
Régi idő lenyomata az egykori balatoni úttörőtábor
– Fénykorában 22 faház várta a gyerekeket, összesen 220 férőhellyel. Tartozott hozzá önkiszolgáló étterem, büfé és egy százfős klubhelyiség is. A város szélén, csendes környezetben fekszik, és még most is különleges hangulata van – mondta a Sonline.hu-nak Vivien Kendl, urbex fotós.
Az épületekben minden úgy maradt, mintha csak tegnap zártak volna be: a büfé falán még mindig ott a jégkrémkínálat, rajta a Magnum 490 forintos árával. Ez volt az utolsó nyár, amikor gyerekzsivaj töltötte be a faházakat.
Az utolsó balatoni nyár emlékei – minden elpusztul az egykori úttörőtáborbanFotók: Vivien Kendl