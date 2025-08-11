Mise
4 órája
Balatonszemesen mutatott be szabadtéri szentmisét Erdő Péter
Augusztus 10-én, vasárnap a Bagolyvár utcai Szűz Mária-kápolnánál celebrált szentmisét Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek. A főpásztort, aki június 28-án a budapesti Szent István-bazilikában tartotta aranymiséjét, a balatonszemesi hívek is köszöntötték.
