Mise

4 órája

Balatonszemesen mutatott be szabadtéri szentmisét Erdő Péter

Címkék#Balatonszemesen#bagolyvár#Erdő Péter#szentmise

Sonline.hu

Augusztus 10-én, vasárnap a Bagolyvár utcai Szűz Mária-kápolnánál celebrált szentmisét Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek. A főpásztort, aki június 28-án a budapesti Szent István-bazilikában tartotta aranymiséjét, a balatonszemesi hívek is köszöntötték.  

 

