Törtek az autók, rengeteg a gázolás: eddig 300-an sérültek meg balesetekben Somogyban

Augusztus 20-án este 22 óra 30 perc körül két autó ütközött össze a 7-es főúton Szántód és Zamárdi között. Több tűzoltó- és mentőautó is érkezett a helyszínre. Az idei év hogy alakult a balesetek szempontjából Somogyban, mennyi volt a halálos, könnyű, súlyos baleset – erről érdeklődtünk a rendőrségtől.

Megnéztük, mind mond a somogyi baleseti statisztika

Fotóillusztráció: MW

Balesetek a számok tükrében

Az idén augusztus közepéig valamivel kevesebb mint 300 személyi sérüléssel járó baleset történt Somogy vármegye útjain – válaszolta kérdésünkre a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata. A somogyi balesetek közül 8 végződött tragédiával, és közel 100 eredményezett súlyos sérülést. A fő baleseti ok továbbra is a gyorshajtás, amit az elsőbbségi szabályok, a követési távolság be nem tartása, valamint az irányváltoztatás szabályainak megsértése követ. A balesetek közel 7 százalékáért felelnek az ittas járművezetők, valamint el nem hanyagolható tényezőként mindenképp ki kell emelni, hogy a balesetek kimenetelére a biztonsági öv használatának elmulasztása drasztikus hatással van.

Lassú javulás a balesetek számában

A tavalyi év megegyező időszakában nagyjából hasonlóan alakult a baleseti helyzet vármegyénkben, de ha egy kicsit távolabbról is megvizsgáljuk, akkor javuló tendenciát láthatunk. 2019-hez képest például csaknem 10 százalékkel kevesebb baleset történt.

A balesetmegelőzés fontos cél

A megelőzést nem az utakon kezdik el, hanem a gyerekeknek, fiataloknak szánt rendezvényeken, táborokban, és a tanintézményekben, ahol a somogyi rendőrök programokat, bemutatókat tartanak. A közlekedési szabályok, és a biztonságos közlekedés alapjainak megismertetésén dolgoznak az erre leginkább fogékony korosztály körében.

A közlekedési ellenőrzések a balesetek visszaszorítását célozzák

Somogyban a közlekedési ellenőrzések az év teljes időszakában folyamatosak. A rendőrök jelen vannak az autópályákon, a főutakon és a forgalmas közlekedési csomópontokban. Az országos közlekedésbiztonsági kampányokban is részt vesznek, de az országban szinte egyedülálló módon, az erőiket koncentrálva olyan közlekedési razziákat is tartanak, ahol egyszerre civil gépjárművekkel, és drónokkal szűrjük ki a szabálytalankodókat a többi közlekedő biztonságának érdekében. A nagyobb akcióink eredményeiről a sajtóban és a Facebook oldalukon is rendszeresen beszámolnak.