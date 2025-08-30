35 ezer méter magasba repítette a táncsicsosok hírét a ballon, még a Föld görbületét is megörökítették

A Táncsics Mihály Gimnázium mindig is élen járt a tehetséggondozásban és az innovációban. A gimnazisták most ismét bizonyították, hogy képesek a tudományos élvonalba lépni: sikeres magaslégköri ballonindítást hajtottak végre a Vas vármegyei Szőcén.

Vámosi László és Vámosi Miksa szerelnek. A ballon hamarosan útjára indul. Fotó: Tóth Zsombor

Ballon a magasban: A csapat és az indítás

A ballon a Szőcei Csillagda udvaráról emelkedett a magasba, a derült, szélcsendes időjárást kihasználva. A Táncsicsos csapat munkáját segítette Hegyi Norbert, a Széchenyi Egyetem munkatársa, valamint a gimnázium igazgatója, Vámosi László, aki szintén jelen volt az indításnál. A projektben Tóth Zsombor András is aktív szerepet vállalt, aki szeptembertől az Óbudai Egyetem hallgatója lesz.

Balaton a magasból. Forrás: Vámosi László

Sugárzásmérés a sztratoszférában

A diákok saját ötletből kezdtek el sugárzásmérő berendezéseket fejleszteni. A munkában szakmai segítséget nyújtott Vámosi Flórián és Vámosi Kornél Miksa, az Ultimate Waterprobe Solutions Kft. munkatársai. A kifejlesztett mérőeszköz már 2025 márciusában is sikeresen teljesített egy repülést, most pedig ennek az eredményeit szerették volna megerősíteni.

A szondába beépített Geiger–Müller-számláló hibátlanul működött: a repülés során mért maximális érték a földfelszíni háttérsugárzás több mint huszonhétszerese volt.

Nyomkövetés és rádiós kapcsolat

A saját fejlesztésű szonda többféle nyomkövető egységet tartalmazott, így a ballon útja pontosan követhető volt. A rádiós követésért Hegyi Norbert felelt. A kísérlet különlegessége, hogy a legtávolabbi közvetlen kapcsolat a csehországi Plzeň mellett lévő vevőállomással jött létre, mintegy 400 kilométeres távolságból, HA1NX-11 hívójellel.

A ballonon egy olyan kísérletet is elhelyeztek, amely a magaslégköri sugárzás által kiváltott genetikai változásokat vizsgálja.

Dolgozik a csapat (balról-jobbra Vámosi László, Hegyi Norbert, Vámosi Flórián, Tóth Zsombor András, Vámosi Miksa) Forrás: Vámosi László

Látványos felvételek a magasból

A kamerák út közben folyamatosan rögzítettek. A ballon 12:39-kor indult, két órán át tartó repülés során elérte a 35 157 méteres csúcsmagasságot, majd végül Körmend mellett, egy erdőben ért földet. A felvételeken látható Szőce, Szombathely, Zalaegerszeg, a Balaton, sőt a Föld görbülete is.