1 órája
35 ezer méter magasba repítette a táncsicsosok hírét a ballon, még a Föld görbületét is megörökítették
A kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium diákjai ismét bizonyították, hogy a tudományos kíváncsiság és a tehetség kéz a kézben járhat: a Szőcei Csillagda udvaráról indítottak magaslégköri ballont, amely 35 157 méteres magasságig emelkedett. A szonda sugárzásméréseket végzett, rádiós kapcsolatot teremtett Csehországig, és látványos felvételeket készített a Balatonról, Szombathelyről, Zalaegerszegről és a Föld görbületéről is.
A Táncsics Mihály Gimnázium mindig is élen járt a tehetséggondozásban és az innovációban. A gimnazisták most ismét bizonyították, hogy képesek a tudományos élvonalba lépni: sikeres magaslégköri ballonindítást hajtottak végre a Vas vármegyei Szőcén.
Ballon a magasban: A csapat és az indítás
A ballon a Szőcei Csillagda udvaráról emelkedett a magasba, a derült, szélcsendes időjárást kihasználva. A Táncsicsos csapat munkáját segítette Hegyi Norbert, a Széchenyi Egyetem munkatársa, valamint a gimnázium igazgatója, Vámosi László, aki szintén jelen volt az indításnál. A projektben Tóth Zsombor András is aktív szerepet vállalt, aki szeptembertől az Óbudai Egyetem hallgatója lesz.
Sugárzásmérés a sztratoszférában
A diákok saját ötletből kezdtek el sugárzásmérő berendezéseket fejleszteni. A munkában szakmai segítséget nyújtott Vámosi Flórián és Vámosi Kornél Miksa, az Ultimate Waterprobe Solutions Kft. munkatársai. A kifejlesztett mérőeszköz már 2025 márciusában is sikeresen teljesített egy repülést, most pedig ennek az eredményeit szerették volna megerősíteni.
A szondába beépített Geiger–Müller-számláló hibátlanul működött: a repülés során mért maximális érték a földfelszíni háttérsugárzás több mint huszonhétszerese volt.
Nyomkövetés és rádiós kapcsolat
A saját fejlesztésű szonda többféle nyomkövető egységet tartalmazott, így a ballon útja pontosan követhető volt. A rádiós követésért Hegyi Norbert felelt. A kísérlet különlegessége, hogy a legtávolabbi közvetlen kapcsolat a csehországi Plzeň mellett lévő vevőállomással jött létre, mintegy 400 kilométeres távolságból, HA1NX-11 hívójellel.
A ballonon egy olyan kísérletet is elhelyeztek, amely a magaslégköri sugárzás által kiváltott genetikai változásokat vizsgálja.
Látványos felvételek a magasból
A kamerák út közben folyamatosan rögzítettek. A ballon 12:39-kor indult, két órán át tartó repülés során elérte a 35 157 méteres csúcsmagasságot, majd végül Körmend mellett, egy erdőben ért földet. A felvételeken látható Szőce, Szombathely, Zalaegerszeg, a Balaton, sőt a Föld görbülete is.
Következő állomás: Kaposvár
A csapat októberben ismét indít majd egy szondát, ezúttal a Kaposvári Állattenyésztési Napok keretében, nyilvános programként.
A projekt a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával valósult meg.