Ki, mit és hova építhet a Balatonnál? Más világ kezdődik a vízparton

Valódi mérföldkőhöz érkezett a Balaton védelme, mivel a Magyar Közlönyben megjelent a tó vízparti területeinek területfelhasználási követelményeiről szóló kormányrendelet (BATÉK). Az új, egységes és minden korábbinál szigorúbb építési szabályozás garantálja a Balaton és környezete természeti szépségének, valamint ökológiai egyensúlyának megőrzését – derült ki az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményéből. – Tősgyökeres balatoniként üdvözlöm a Balaton új szabályozásáról szóló új rendeletet. Nagy szükség volt már erre – mondta a Sonline.hu-nak Witzmann Mihály, a Somogy vármegyei 4. számú országgyűlési egyéni választókerület fideszes képviselője. Mint kiemelte, az előzetes egyeztetések során több észrevételt is megfogalmazott, amelyek visszaköszönnek a jogszabályban. Ilyen például a beépíthetőség szigorítása. – A Balaton nekem az otthonom, hazánknak pedig egyedülálló természeti kincse, amelynek megóvása közös felelősségünk és feladatunk – mondta az országgyűlési képviselő.

A BATÉK kormányrendelet szigorúbb beépítési szabályozást ír elő a Balatonon

Fotó: Krausz Andrea

A BATÉK szerint a strandok nem kerülhetnek magánkézbe

A közlemény szerint a Balaton páratlan természeti örökségünk, amelynek megóvása közös felelősségünk.

A rendelet megakadályozza a zöldterületek és a strandok magánkézbe kerülését, visszaszorítja a vízparti beépítéseket, és jelentősen növeli a természetes partszakaszok, valamint a parti sétányok hosszát.

A természetes partszakaszok hossza 102 kilométerről 112 kilométerre nő, míg a parti sétányok hossza 65-ről 95 kilométerre bővül, ami 50 százalékos növekedést jelent.

Kijelölték, mi marad beépítetlen

Összességében mintegy 70 százalékkal több közhasználatú terület áll majd rendelkezésre, beleértve az önkormányzati strandokat és a gyalogosforgalom elől el nem zárható parti sétányokat. Emellett 1568 hektárnyi olyan területet jelöltek ki, amely beépítetlenül megőrzendő parti területsávnak minősül, ahol a Balaton vonalától számított legalább 30 méteren belül új épület nem építhető – áll a közleményben.

Szigorítják a kikötők építését

Lánszki Regő országos főépítész, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára úgy fogalmazott, kikötő a jövőben csak olyan helyen létesülhet, ahol ahhoz az Agrárminisztérium és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei is hozzájárulnak. "A BATÉK-rendelettel új korszak nyílik a Balaton történetében. Ezzel teremtjük meg a feltételeit annak, hogy a tó egyszerre legyen a természet menedéke, a helyiek otthona és mindenki számára elérhető élmény'" – mondta Lánszki Regő.

