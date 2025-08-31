augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Helyi közélet

3 órája

Ki, mit és hova építhet a Balatonnál? Más világ kezdődik a vízparton

#Építési és Közlekedési Minisztérium#Balaton#Lánszki Regő#BATÉK#védelem

Új korszak nyílik a Balaton történetében. Megjelent a BATÉK, vagyis a Balaton vízparti területeinek területfelhasználási követelményeiről szóló kormányrendelet, melynek köszönhetően a közhasználatú területek nagysága közel 70 százalékkal emelkedik. Witzmann Mihály, országgyűlési képviselő szerint nagy szükség volt például a beépíthetőség szigorítására.

Krausz Andrea

Valódi mérföldkőhöz érkezett a Balaton védelme, mivel a Magyar Közlönyben megjelent a tó vízparti területeinek területfelhasználási követelményeiről szóló kormányrendelet (BATÉK). Az új, egységes és minden korábbinál szigorúbb építési szabályozás garantálja a Balaton és környezete természeti szépségének, valamint ökológiai egyensúlyának megőrzését – derült ki az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményéből. – Tősgyökeres balatoniként üdvözlöm a Balaton új szabályozásáról szóló új rendeletet. Nagy szükség volt már erre – mondta a Sonline.hu-nak Witzmann Mihály, a Somogy vármegyei 4. számú országgyűlési egyéni választókerület fideszes képviselője. Mint kiemelte, az előzetes egyeztetések során több észrevételt is megfogalmazott, amelyek visszaköszönnek a jogszabályban. Ilyen például a beépíthetőség szigorítása. – A Balaton nekem az otthonom, hazánknak pedig egyedülálló természeti kincse, amelynek megóvása közös felelősségünk és feladatunk – mondta az országgyűlési képviselő.

BATÉK
A BATÉK kormányrendelet szigorúbb beépítési szabályozást ír elő a Balatonon
Fotó: Krausz Andrea

A BATÉK szerint a strandok nem kerülhetnek magánkézbe 

A közlemény szerint a Balaton páratlan természeti örökségünk, amelynek megóvása közös felelősségünk. 

A rendelet megakadályozza a zöldterületek és a strandok magánkézbe kerülését, visszaszorítja a vízparti beépítéseket, és jelentősen növeli a természetes partszakaszok, valamint a parti sétányok hosszát. 

A természetes partszakaszok hossza 102 kilométerről 112 kilométerre nő, míg a parti sétányok hossza 65-ről 95 kilométerre bővül, ami 50 százalékos növekedést jelent.

Kijelölték, mi marad beépítetlen

Összességében mintegy 70 százalékkal több közhasználatú terület áll majd rendelkezésre, beleértve az önkormányzati strandokat és a gyalogosforgalom elől el nem zárható parti sétányokat. Emellett 1568 hektárnyi olyan területet jelöltek ki, amely beépítetlenül megőrzendő parti területsávnak minősül, ahol a Balaton vonalától számított legalább 30 méteren belül új épület nem építhető – áll a közleményben.

Szigorítják a kikötők építését

Lánszki Regő országos főépítész, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára úgy fogalmazott, kikötő a jövőben csak olyan helyen létesülhet, ahol ahhoz az Agrárminisztérium és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei is hozzájárulnak. "A BATÉK-rendelettel új korszak nyílik a Balaton történetében. Ezzel teremtjük meg a feltételeit annak, hogy a tó egyszerre legyen a természet menedéke, a helyiek otthona és mindenki számára elérhető élmény'" – mondta Lánszki Regő. 
 

 

