Virágzik a bazár biznisz – kis pénzért mindent el lehet adni

A használt cikkek iránti kereslet talán még sosem volt ekkora, mint a mostani időkben. Persze akad belőle jócskán a vármegyében, de olyan bazár kevés akad, ami valóban azokat az igényeket elégíti ki, amire az átlag, nem túl jól kereső rétegnek szüksége van. Kis haszonnal könnyebb dolgozni, és németektől kibuherált cuccok pedig percek alatt elmennek. De ki ne akarna Indesit elöltöltős hibátlan állapotú mosógépet venni, házhoz szállítással mindösszesen 60.000 forintért?

A bazár az a hely, ahol a németek hibátlan kiszórt cuccait fillérekért megveheted

Fotó: Dombi Regina

Mosógogép, okos tévé, konzol, babakocsi, fűnyíró és minden, de tényleg minden, ami egy háztartásba kell megtalálható abban kicsinynek éppen nem nevezhető dél-somogyi használt cikk kereskedésben, ahol Melinda a tulajdonos és férje Lali, az értékesítő nap, mint nap azon dolgoznak, hogy mindent beszerezzenek, amire a vevőkörnek igénye van. Az üzletpolitika – mi szerint amit a vevő kér, azt mi beszerezzük – úgy tűnik gyümölcsöző, a házaspárnak visszatérő vásárolói vannak, akiktől nem tudnak olyan dolgot kérni, amit ne szereznének be.

Bazár biznisz a legszegényebbeknek

– Közel fél éve működtetjük Melindával az üzletet, amit azzal a céllal hoztunk létre, hogy a szegényebb réteg is meg tudja venni azt, amire szükségünk van a ház körül. Itt Barcson több használt cikk kereskedés is van, de a mi boltunk annyiban más, hogy valós igényekre támaszkodva szerezzük be az értékesíteni kívánt termékeket. A célunk az volt, hogy a melósnak, az ötgyerekes anyának, az időseknek olyan termékeket tudjunk hozni, amit ki is tudnak fizetni. Legyen szó mosógépről, elektronikai eszközökről, vagy akár egy vízforralóról – mondta el Kerényi Lajos, a Lala Bazár alkalmazottja.

Egy jó bazáros olyan termékeket kínál, ami kis pénzért tudja azt, amiért mások több száz ezreket kifizetnek, mint például egy fűnyíró

Fotó: Dombi Regina