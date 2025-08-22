49 perce
Virágzik a bazár biznisz – kis pénzért mindent el lehet adni
Okos tévé, szárítós mosógép, kontroller, de még fűnyíró is elmegyek a ”szegény emberek” bazárjában. Dél-Somogy kincses bazárában mindent megtalálsz, még babakocsi is lapul a polc alatt.
A használt cikkek iránti kereslet talán még sosem volt ekkora, mint a mostani időkben. Persze akad belőle jócskán a vármegyében, de olyan bazár kevés akad, ami valóban azokat az igényeket elégíti ki, amire az átlag, nem túl jól kereső rétegnek szüksége van. Kis haszonnal könnyebb dolgozni, és németektől kibuherált cuccok pedig percek alatt elmennek. De ki ne akarna Indesit elöltöltős hibátlan állapotú mosógépet venni, házhoz szállítással mindösszesen 60.000 forintért?
Mosógogép, okos tévé, konzol, babakocsi, fűnyíró és minden, de tényleg minden, ami egy háztartásba kell megtalálható abban kicsinynek éppen nem nevezhető dél-somogyi használt cikk kereskedésben, ahol Melinda a tulajdonos és férje Lali, az értékesítő nap, mint nap azon dolgoznak, hogy mindent beszerezzenek, amire a vevőkörnek igénye van. Az üzletpolitika – mi szerint amit a vevő kér, azt mi beszerezzük – úgy tűnik gyümölcsöző, a házaspárnak visszatérő vásárolói vannak, akiktől nem tudnak olyan dolgot kérni, amit ne szereznének be.
Bazár biznisz a legszegényebbeknek
– Közel fél éve működtetjük Melindával az üzletet, amit azzal a céllal hoztunk létre, hogy a szegényebb réteg is meg tudja venni azt, amire szükségünk van a ház körül. Itt Barcson több használt cikk kereskedés is van, de a mi boltunk annyiban más, hogy valós igényekre támaszkodva szerezzük be az értékesíteni kívánt termékeket. A célunk az volt, hogy a melósnak, az ötgyerekes anyának, az időseknek olyan termékeket tudjunk hozni, amit ki is tudnak fizetni. Legyen szó mosógépről, elektronikai eszközökről, vagy akár egy vízforralóról – mondta el Kerényi Lajos, a Lala Bazár alkalmazottja.
- Lala, feleségével Miklós Melindával üzemelteti a használt cikk kereskedést. A termékek nagy részét Németországból szerzik be, kezdetben ők maguk jártak áruért, manapság már házhoz hozzák az árut. – Aki jártas ezekben a dolgokban nagyon jól tudja és nyilván nem mondok újdonságot, hogy a németek mindent kitesznek az utcára, ami már nem úgy működik, ahogy az nekik jó. Ha már egy kis gond van valamilyen háztartási eszközzel, azonnal kidobják. Pedig lehet, hogy éppen csak egy szűrőt kell rajta cseréni, vagy éppen csak azt kitisztítani. Hány és hány ilyen mosógépet hoztunk el, aminek csak koszos volt a szűrője. Vagy gáztűzhelyet. Ami a legfontosabb, hogy ezeket az előtt senkinek nem adjuk el, mielőtt ne nézettük volna át szerelővel. Én egy hónap garanciát és a nevemet adom az mellé amit eladok – mesélte Lala.
- A helyzet nagyjából ugyanez a fűnyírókkal is. A bazárban több komoly gépet is találtunk, amik éppen, hogy csak rozsdásak voltak, funkcióbéli hibájuk nem volt semmi. – Itt Barcson és térségében, akár Istándiról vagy Darányról beszélünk vannak olyan emberek, akiknek nincs pénze új gépeket venni. Eljönnek hozzám és itt megtalálják azt az árat, amit még megengedhetnek magunknak. Meg hát az is sokat számít, hogy 30 kilométeren belül házhoz visszük a termékeket. Most képzeld el, hogy vinnék ki mondjuk biciklivel a mosógépet Darányba, hiszen autójuk sincs – mondta el Lala.
Mindent el lehet adni
Furcsa kérés még nem volt, de olyan termék már akadt a repertoárban, amiről Lala azt hitte, sosem adja el. – Idehoztak nekem egy kerékpár szállítót. Életemben nem akadt vele dolgom, azt sem tudtam mire árazzam be. Kaptam 10 000 forintért, kiraktam 20 000 forintért és már el is ment. Azt gondolom, és ez eddig be is vált, hogy a kis haszonnal jobban lehet dolgozni. Nem rakok a tárgyakra nagy hasznot, hiszen ahogy mondtam, nem fogják elvinni, mert nincs rá pénzük. Ha azonban egy valami bevált a vásárolónak visszajön. És ez tényleg igaz. Ma vett egy fűnyírót, holnap visszajön egy forralóért, aztán elvisz egy kis kulacsot a gyereknek – mondta el Kerényi Lajos.
– A kancsók, a vázák és még a képek is elmennek. Sok idős vásárlóm van, ők például az ezer éves kazettás magnót is elviszik. Örülnek, ha meglátják ezeket a termékeket, mert a régi dolgok jutnak eszükbe, hogy mennyi kazetta van otthon, amit már régóta nem tud meghallgatni. A Salgó sparheltért például megőrülnek. Annyian keresik, hogy nem is gondolná az ember. Én mindig azt hozok ide, amire igény van. Eddig még nem tudtak olyat mondani, amit ne tudtam volna beszerezni, és remélem ez így is marad – mondta el Lala.