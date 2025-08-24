Begurul az ügyintézés Homokszentgyörgyre

Kormányablakbusz érkezik Homokszentgyörgyre, augusztus 25.-én, hétfőn az önkormányzati hivatal melletti parkolóba. A busz nyújtotta szolgáltatásokat 12 óra 30 és 13 óra 30 perc között veheti igénybe a lakosság. Többek között személyazonosító okmánnyal kapcsolatos ügyek intézésére, lakcímigazolvány készítésére és lakcímbejelentésre, diákigazolvány igénylésére és ügyfélkapus regisztrációra lesz lehetősége az érdeklődőknek. A kormányablak munkatársai felhívják az ügyfelek figyelmét, hogy illetékfizetésre csak bankkártyával lesz lehetőségük.