augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Buszos ügyek

34 perce

Begurul az ügyintézés Homokszentgyörgyre

Címkék#kormányablakbusz#Homokszentgyörgy#hivatal#figyelem#diákigazolvány#igény

Újabb somogyi településre gördül be a kormányablakbusz. A ”házhoz járó hivatal” már ötödik éve segíti a településeket.

Dombi Regina
Begurul az ügyintézés Homokszentgyörgyre

Kormányablakbusz: beszállsz, lintézed, mész.

Fotó: Nagy Norbert

Kormányablakbusz érkezik Homokszentgyörgyre, augusztus 25.-én, hétfőn az önkormányzati hivatal melletti parkolóba. A busz nyújtotta szolgáltatásokat 12 óra 30 és 13 óra 30 perc között veheti igénybe a lakosság. Többek között személyazonosító okmánnyal kapcsolatos ügyek intézésére, lakcímigazolvány készítésére és lakcímbejelentésre, diákigazolvány igénylésére és ügyfélkapus regisztrációra lesz lehetősége az érdeklődőknek. A kormányablak munkatársai felhívják az ügyfelek figyelmét, hogy illetékfizetésre csak bankkártyával lesz lehetőségük. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu