A lelki harcostársak imája erősíti nemzetünket

Joó Lajos, a Beimádkozott Tér kezdeményezője kitartó lelki „harcostársaival” hisz abban, hogy a Nagyboldogasszony ünnepéhez közeli vasárnapon az összekapaszkodott lelkek imája tovább erősíti nemzetünket.

– Szándékunk, hogy felajánljuk Boldogasszony-ünnepeinket a Kárpát-medence egészségéért, tájaiért, erdeiért, vizeiért, talaja termékenységéért, a teremtett világért, minden élőért, s benne az emberekért és családjaikért – mondta Joó Lajos, az ötlet gazdája, aki örül, hogy oly sokan kapcsolódtak a kezdeményezéshez, hiszen az imát nem szoríthatják korlátok közé országhatárok.

Maczkó Mária Magyar Örökség-díjas érdemes művész is énekelt a Beimádkozott Tér rendezvényen

Fotó: Lőrincz Sándor

– Az évszázados-évezredes egyéni és közösségi beimádkozott terek léteznek, mindezek kegyelmi lelkiségét, ajándékait egyesítjük időben és térben egyaránt. Számos módon oda lehet fordulni a Teremtőhöz. Megszólalok magamban vagy hangosan, egyedül vagy csoportban, egy szép verssel, egy eldúdolt énekkel, egy hittel teli imával, könyörgéssel, nyitott, hálatelt szívvel köszönetet mondani mindenért. Megszólíthatom Szűz Máriát, kiesdve segítségét, közbenjárását, közvetítését, szándékunk támogatását és kérve óvó-védő palástja erősödését – sorolta jó tanácsait Joó Lajos, aki arra is felhívta figyelmünket: hogy az imában a Kárpát-medence vízrajzi-domborzati teljességére, gyönyörű vidékeire is gondolhatunk, és számba vehetjük élményeinket, életünk meghatározó állomásait, az emberi lét szépségeit.





