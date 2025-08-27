augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beimádkozott Tér

1 órája

A lelki harcostársak imája erősíti nemzetünket

Címkék#Nagyboldogasszony#Maczkó Mária#Joó Lajos

A kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyház volt a helyszíne a Beimádkozott Tér legújabb alkalmának, mely a Kárpát-medence egészségéért szerveződött. Augusztus 17-én, vasárnap zenei áhítattal kezdődött az együttlét, amit hálaadó szentmise követ. Az eseményen, melyhez a világ bármely tájáról lehet lélekben kapcsolódni, Maczkó Mária Magyar Örökség-díjas érdemes művész is énekelt, aki Nagyboldogasszony napján született.

Lőrincz Sándor

Joó Lajos, a Beimádkozott Tér kezdeményezője kitartó lelki „harcostársaival” hisz abban, hogy a Nagyboldogasszony ünnepéhez közeli vasárnapon az összekapaszkodott lelkek imája tovább erősíti nemzetünket. 
– Szándékunk, hogy felajánljuk Boldogasszony-ünnepeinket a Kárpát-medence egészségéért, tájaiért, erdeiért, vizeiért, talaja termékenységéért, a teremtett világért, minden élőért, s benne az emberekért és családjaikért – mondta Joó Lajos, az ötlet gazdája, aki örül, hogy oly sokan kapcsolódtak a kezdeményezéshez, hiszen az imát nem szoríthatják korlátok közé országhatárok. 

Maczkó Mária Magyar Örökség-díjas érdemes művész is énekel a Beimádkozott Tér rendezvényen
Maczkó Mária Magyar Örökség-díjas érdemes művész is énekelt a Beimádkozott Tér rendezvényen
Fotó: Lőrincz Sándor

Beimádkozott Tér: az összekapaszkodott lelkek imája tovább erősíti nemzetünket

– Az évszázados-évezredes egyéni és közösségi beimádkozott terek léteznek, mindezek kegyelmi lelkiségét, ajándékait egyesítjük időben és térben egyaránt. Számos módon oda lehet fordulni a Teremtőhöz. Megszólalok magamban vagy hangosan, egyedül vagy csoportban, egy szép verssel, egy eldúdolt énekkel, egy hittel teli imával, könyörgéssel, nyitott, hálatelt szívvel köszönetet mondani mindenért. Megszólíthatom Szűz Máriát, kiesdve segítségét, közbenjárását, közvetítését, szándékunk támogatását és kérve óvó-védő palástja erősödését – sorolta jó tanácsait Joó Lajos, aki arra is felhívta figyelmünket: hogy az imában a Kárpát-medence vízrajzi-domborzati teljességére, gyönyörű vidékeire is gondolhatunk, és számba vehetjük élményeinket, életünk meghatározó állomásait, az emberi lét szépségeit. 
 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu