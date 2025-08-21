Ha nincs ilyen papírod, nehéz kitenni a nem fizető albérlőt

A kiköltözési (vagy más néven: kiürítési) nyilatkozat egy közjegyző előtt tett, egyoldalú kötelezettségvállalás. A bérlő ebben vállalja, hogy ha bekövetkezik egy előre meghatározott esemény (például lejár a szerződés, nem fizet, felmondják a megállapodást), akkor szépen fogja magát, és önként elhagyja az ingatlant. Mindezt írásban, közokiratban.

Bérlő és albérlet- jogi tudnivalók

Miért szeretik a bérbeadók?

Nincs pereskedés – Ha a bérlő nem költözik ki, a közjegyzői papírral egyből lehet végrehajtót hívni.

Gyors – A bírói út hónapokig, akár évekig húzódhat. Ez a dokumentum viszont azonnal használható, ha teljesülnek a feltételek.

Biztonságot ad – A bérbeadó szinte „bebiztosítja” magát a problémás helyzetekre.

De mi a gond vele?

Drága – A közjegyzői díj nem aprópénz, és a legtöbb bérlő már így is nagy összeget tesz le óvadékként. Nem szívesen fizetnek még pluszban.

Bizalmatlanságot szül – A bérlők gyakran érzik úgy, hogy „rögtön tolvajnak nézik őket”.

Bérlő nélkül nincs üzlet

Hogyan működik ez a nyilatkozat?

Ahhoz, hogy a kiköltözési nyilatkozat élesben is működjön, két dologra van szükség:

A bérbeadó szintén közokiratban felszólítja a kiköltözésre.

A nyilatkozatban szereplő feltételek valóban teljesülnek (pl. lejárt a bérleti szerződés).

Ha ezek megvannak, a bíróságot ki lehet hagyni: a végrehajtó jön, és intézkedik. Ez a gyorsaság a legnagyobb előnye ennek az eszköznek.

Fontos: csak a kiköltözésre vonatkozik! Ha a bérlő tartozik is (pl. bérleti díjjal), a pénz behajtásához már bíróságra kell menni.

– Ez egy közjegyző előtt tett, egyoldalú kötelezettségvállalás, amelyet általában akkor kérnek, ha felmerül a gyanú, hogy a bérlő nem lesz képes fizetni. A fizetést gyakran megosztva, vagy ha a bérlő határozottan ellenáll, a tulajdonos saját költségén teljesíti. Ezzel a nyilatkozattal a bérbeadó elkerülheti a hosszadalmas bírósági pereskedést, és kedvezményezettként kezdeményezhet végrehajtást- mondta Tóth Valéria a Valdibora ingatlaniroda ingatlanszakértője. Ettől függetlenül mindenképp szükséges legalább egy írásos szerződés megkötése. Bár az interneten számos szerződésminta elérhető, a legbiztosabb megoldás egy ügyvéd által készített dokumentum, amelyet sokan ugyan szeretnének megspórolni, de valójában a bérbeadó érdeke, hogy ezt ne hagyja figyelmen kívül- hangsúlyozta a szakértő.