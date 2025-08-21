augusztus 21., csütörtök

Ingatlannal kapcsolatos kiköltözési nyilatkozat

Ha nincs ilyen papírod, nehéz kitenni a nem fizető albérlőt

Egy lakás bérbeadása elsőre egyszerű üzletnek tűnik: van egy ingatlanod, keresel egy bérlőt, szerződést köttök, jön a pénz. Aztán jön a valóság: nem fizető bérlő, elmaradt rezsi, húzódó kiköltözés. És hirtelen már nem is annyira barátságos a lakáskiadás világa. Ebben a cikkben utánajárunk, hogy tényleg szükség van-e a közjegyző előtt tett kiköltözési nyilatkozatra. 

Bodor Nikolett
Ingatlan kiadás esetén jobb tisztában lenni pár szabállyal

Fotó: BACHPEKARYMATE

A kiköltözési (vagy más néven: kiürítési) nyilatkozat egy közjegyző előtt tett, egyoldalú kötelezettségvállalás. A bérlő ebben vállalja, hogy ha bekövetkezik egy előre meghatározott esemény (például lejár a szerződés, nem fizet, felmondják a megállapodást), akkor szépen fogja magát, és önként elhagyja az ingatlant. Mindezt írásban, közokiratban. 

Bérlő és albérlet- jogi tudnivalók
Miért szeretik a bérbeadók? 

  • Nincs pereskedés – Ha a bérlő nem költözik ki, a közjegyzői papírral egyből lehet végrehajtót hívni. 
  • Gyors – A bírói út hónapokig, akár évekig húzódhat. Ez a dokumentum viszont azonnal használható, ha teljesülnek a feltételek. 
  • Biztonságot ad – A bérbeadó szinte „bebiztosítja” magát a problémás helyzetekre. 

 

De mi a gond vele? 

  • Drága – A közjegyzői díj nem aprópénz, és a legtöbb bérlő már így is nagy összeget tesz le óvadékként. Nem szívesen fizetnek még pluszban. 
  • Bizalmatlanságot szül – A bérlők gyakran érzik úgy, hogy „rögtön tolvajnak nézik őket”. 

 

Bérlő nélkül nincs üzlet

Hogyan működik ez a nyilatkozat? 

Ahhoz, hogy a kiköltözési nyilatkozat élesben is működjön, két dologra van szükség: 

  • A bérbeadó szintén közokiratban felszólítja a kiköltözésre. 
  • A nyilatkozatban szereplő feltételek valóban teljesülnek (pl. lejárt a bérleti szerződés). 
  • Ha ezek megvannak, a bíróságot ki lehet hagyni: a végrehajtó jön, és intézkedik. Ez a gyorsaság a legnagyobb előnye ennek az eszköznek. 

Fontos: csak a kiköltözésre vonatkozik! Ha a bérlő tartozik is (pl. bérleti díjjal), a pénz behajtásához már bíróságra kell menni. 

 

 – Ez egy közjegyző előtt tett, egyoldalú kötelezettségvállalás, amelyet általában akkor kérnek, ha felmerül a gyanú, hogy a bérlő nem lesz képes fizetni. A fizetést gyakran megosztva, vagy ha a bérlő határozottan ellenáll, a tulajdonos saját költségén teljesíti. Ezzel a nyilatkozattal a bérbeadó elkerülheti a hosszadalmas bírósági pereskedést, és kedvezményezettként kezdeményezhet végrehajtást- mondta Tóth Valéria a Valdibora ingatlaniroda ingatlanszakértője. Ettől függetlenül mindenképp szükséges legalább egy írásos szerződés megkötése. Bár az interneten számos szerződésminta elérhető, a legbiztosabb megoldás egy ügyvéd által készített dokumentum, amelyet sokan ugyan szeretnének megspórolni, de valójában a bérbeadó érdeke, hogy ezt ne hagyja figyelmen kívül- hangsúlyozta a szakértő.

 

Van olcsóbb alternatíva? 

Van bizony! A határozott idejű bérleti szerződés is ad egy erős jogi alapot. Ha ilyen szerződés lejár, de a bérlő nem megy el, a bérbeadó 60 napon belül kérheti a lakás kiürítését – közjegyző nélkül, bírósági per nélkül. A végrehajtó ebben az esetben is intézkedhet, ha időben beadod a kérelmet. A határidő szigorú: ha elmulasztod a 60 napot, kezdheted elölről, immár pereskedéssel. 

A módszer hátránya? Ha a szerződés elején kezd el nem fizetni, lehet, hogy még hónapokig benne marad jogszerűen. 

 

A kiköltözési nyilatkozat hasznos eszköz, de nem kötelező. Létezik alternatíva, és sok esetben a gondos szerződéskötés önmagában is elegendő védelem.  Ha viszont komolyabb jogi biztosítékra vágysz – főleg nagyobb értékű lakás vagy hosszú távú kiadás esetén –, akkor megérheti a plusz költség. A legfontosabb: ismerd a lehetőségeidet, és döntsd el, neked melyik éri meg igazán. 

 

 

