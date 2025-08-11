Megmérheti, várhatóan meddig él még, csak egy stopper és mérőszalag kell hozzá

A legújabb kutatások szerint minél gyorsabban sétál valaki, várhatóan annál tovább él, és elkerülheti a betegség. A séta egyszerűnek tűnik, de a testfunkciók együttműködésére van szükség hozzá: a csontok és az izmok mozgására, miközben a szív és a tüdő oxigént juttat a szervezetbe, az agy pedig mindezt koordinálja. Azonban ahogy öregszünk, ezek a rendszerek fokozatosan lassulnak. A lassabb séta tehát az öregedés jele lehet, mert a test általános működésének csökkenését jelezheti.

A betegségek és a séta

A kutatások szerint az idősebb emberek sétatempója fontos mutatója a várható élettartamnak. A Pittsburghi Egyetem elemzése több mint 34 000, 65 év feletti ember adatai alapján kimutatta, hogy a 75 éves, leglassabban járó férfiaknak csupán 19%-os esélyük volt arra, hogy megérjék a következő tíz évet, míg a leggyorsabbaknak akár 87 százalékban. 2009-es francia tanulmány szerint az egyébként egészséges, de lassan járó 65 év felettiek háromszor nagyobb eséllyel haltak meg szív- és érrendszeri betegségekben, mint a gyorsabban járók. Sőt, a séta tempója már 45 éves korban előre jelezheti az öregedés ütemét.

A demenciát is előre vetítheti a mozgási sebesség

Súlyos betegséget vetíthet előre a mozgási sebességünk, mert a demencia egyik kezdeti jele is lehet, ha idős emberek lassabban kezdenek sétálni az addig megszokottnál, hívta fel a figyelmet erre a Házipatika. Az idősebb embereknél megfigyelt lassabb járási ütemet a kutatók összekötötték a szellemi leépülés miatt kialakult agyi változásokkal. Összesen 175 idős embert vizsgáltak meg 70 és 79 éves kor között, akik mindegyike kifogástalan egészségnek örvendett a kutatás kezdetekor. Több évig rendszeresen monitorozták a mentális és fizikai állapotukat, illetve MR-vizsgálatot is elvégeztek rajtuk. Emellett gyaloglási sebességüket is felmérték, és a lassabban gyalogló embereknél a jobb hippokampusz zsugorodását fedezték fel, ami elsősorban a memóriáért és a testtartás fenntartásáért felelős.

A somogyi szakértő a mozgásról és életkilátásokról

Logikusnak hangzik a kutatás eredménye, értékelte kérésünkre Vass Bence, kaposvári dietetikus és sportedző.