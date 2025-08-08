Bezárult a rendelőajtó, nyugdíjba ment a háziorvos

Faragó Miklós, nemcsak orvosként, hanem emberként is példát mutatott türelemből, figyelemből és emberségből. Kaposváriak generációi érezték gondoskodását, hozzáértését és biztos jelenlétét, a legnehezebb időkben is. Kívánunk sok-sok örömteli, békés évet a megérdemelt pihenés idején, jó egészséget, és mindazt, amit a hivatás mellett esetleg háttérbe kellett szorítani – most legyen ideje megélni, megvalósítani!– köszönte meg posztjában a háziorvos munkáját Kárpáti Tímea, Kaposvár alpolgármestere.