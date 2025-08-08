Helyi közélet
2 órája
Bezárult a rendelőajtó, nyugdíjba ment a háziorvos
Faragó Miklós háziorvos befejezte aktív, gyógyítással töltött évtizedeit – számolt be róla közösségi média oldalán Kárpáti Tímea, Kaposvár alpolgármestere.
Faragó Miklós, nemcsak orvosként, hanem emberként is példát mutatott türelemből, figyelemből és emberségből. Kaposváriak generációi érezték gondoskodását, hozzáértését és biztos jelenlétét, a legnehezebb időkben is. Kívánunk sok-sok örömteli, békés évet a megérdemelt pihenés idején, jó egészséget, és mindazt, amit a hivatás mellett esetleg háttérbe kellett szorítani – most legyen ideje megélni, megvalósítani!– köszönte meg posztjában a háziorvos munkáját Kárpáti Tímea, Kaposvár alpolgármestere.
