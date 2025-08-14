A fröccs szódáját is leellenőrizte a Nébih a Balatonnál, ezt találták – nem ússzák meg a bírságot

Az idei nyári szezonális ellenőrzés alkalmával a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a kormányhivatalok szakemberei augusztus 30-ig vizsgálják a nyári lovastáborokat, a fröccsteraszokat, a grillezésre szánt húskészítményeket előállító üzemeket, az ásványvíz-palackozókat és szikvíz-előállítókat, valamint a helyi termelői piacokat – vármegyénkben érkezik a bírság, a lovas szolgáltatók előreláthatóan nem kerülik el a büntetést.

Somogyban a vendéglátóhelyeket is ellenőrizték a szakemberek, jön a bírság, a lovas szolgáltatók nem kerülik el a büntetést

Szikvíz előállító üzem, dokumentáció, fröccsterasz és italkínálat – laboratóriumi vizsgálat

– Somogy vármegyében a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés keretében két szikvíz előállító üzemet vizsgáltak a hatóság szakemberei – tájékoztatta a Sonline.hu-t csütörtökön a Nébih. – Az ellenőrzés során az üzemek minden szükséges engedélyt, dokumentációt és vizsgálati eredményt bemutattak. A technológiai és higiéniai állapot, valamint a dolgozók egészségügyi alkalmassága megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

Az egyik helyszínen hatósági mintavétel történt a felhasznált vízből, melynek laboratóriumi vizsgálata még folyamatban van. Szabálytalanság nem merült fel, hatósági intézkedésre nem volt szükség.

Lovas szolgáltatók: bukás után landol a bírság, ezt nem teszik zsebre az érintettek

Somogy vármegyében három lovas szolgáltatónál összesen 27 lovat ellenőrzött a hatóság. A Nébih arról is beszámolt: lovas szolgáltató tevékenység bejelentésének elmulasztása miatt 2 esetben bírság kiszabása várható.

– A borászati felügyelők nyolc vendéglátóhelyen ellenőrizték az alkoholos italkínálatot, és a fröccsteraszoknál mindent rendben találtak – foglalták össze a nyári ellenőrzés eddigi somogyi tapasztalatait. – Az első szakaszban négy helyi termelői piac ellenőrzése zajlott, ezen belül összesen 15 kistermelőt vizsgáltak. Minden kistermelő érvényes regisztrációval rendelkezik, a vizsgálatok során nem merült fel kifogás.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal azt is közölte: továbbá két vállalkozásnál előkészített húst ellenőriztek. Az ellenőrzés a jó gyártási gyakorlat, a megfelelő, higiénikus munkakörnyezet és termékkezelés, valamint a termékekbe kerülő alap- és adalékanyagok nyomon követhetőségének vizsgálatára irányult.

– A hatóság ellenőrizte a termékekkel kapcsolatos vállalkozói mintavételek dokumentációját is, beleértve a vizsgálatok irányát, gyakoriságát, eredményeit – tájékoztatott a Nébih. – A vizsgálatok során mindent rendben találtak.

Nincs menekvés: augusztusban is jöhetnek a revizorok

Jó László, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (Kisosz) vármegyei elnöke csütörtökön elmondta: a nyári ellenőrzéseknek több évtizedes múltja van Somogyban is. Rámutatott: fontosak a vizsgálatok, melyek a helyi lakosság és a turisták érdekét egyaránt szolgálják. Az elnök szerint olykor kisebb-nagyobb hibák előfordulhatnak, de a somogyi vállalkozók nagy része alapvetően betartja az előírásokat.