Bírság járt ha valaki, csalni próbált

2 órája

A fröccs szódáját is leellenőrizte a Nébih a Balatonnál, ezt találták – nem ússzák meg a bírságot

Lezárult a nyári szezonális ellenőrzés első szakasza. Somogyban jön a bírság, a lovas szolgáltatók nem ússzák meg a büntetést.

Harsányi Miklós
A fröccs szódáját is leellenőrizte a Nébih a Balatonnál, ezt találták – nem ússzák meg a bírságot

Fotó: Nemeth_Levente

Az idei nyári szezonális ellenőrzés alkalmával a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a kormányhivatalok szakemberei augusztus 30-ig vizsgálják a nyári lovastáborokat, a fröccsteraszokat, a grillezésre szánt húskészítményeket előállító üzemeket, az ásványvíz-palackozókat és szikvíz-előállítókat, valamint a helyi termelői piacokat – vármegyénkben érkezik a bírság, a lovas szolgáltatók előreláthatóan nem kerülik el a büntetést.

Somogyban a vendéglátóhelyeket is ellenőrizték a szakemberek, jön a bírság, a lovas szolgáltatók nem kerülik el a büntetést
Somogyban a vendéglátóhelyeket is ellenőrizték a szakemberek, jön a bírság, a lovas szolgáltatók nem kerülik el a büntetést

Szikvíz előállító üzem, dokumentáció, fröccsterasz és italkínálat – laboratóriumi vizsgálat

– Somogy vármegyében a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés keretében két szikvíz előállító üzemet vizsgáltak a hatóság szakemberei – tájékoztatta a Sonline.hu-t csütörtökön a Nébih. – Az ellenőrzés során az üzemek minden szükséges engedélyt, dokumentációt és vizsgálati eredményt bemutattak. A technológiai és higiéniai állapot, valamint a dolgozók egészségügyi alkalmassága megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

 Az egyik helyszínen hatósági mintavétel történt a felhasznált vízből, melynek laboratóriumi vizsgálata még folyamatban van. Szabálytalanság nem merült fel, hatósági intézkedésre nem volt szükség.

 

Lovas szolgáltatók: bukás után landol a bírság, ezt nem teszik zsebre az érintettek

  • Somogy vármegyében három  lovas szolgáltatónál összesen 27 lovat ellenőrzött a hatóság. A Nébih arról is beszámolt: lovas szolgáltató tevékenység bejelentésének elmulasztása miatt 2 esetben bírság kiszabása várható.
  • – A borászati felügyelők nyolc vendéglátóhelyen ellenőrizték az alkoholos italkínálatot, és a fröccsteraszoknál mindent rendben találtak – foglalták össze a nyári ellenőrzés eddigi somogyi tapasztalatait. – Az első szakaszban négy helyi termelői piac ellenőrzése zajlott, ezen belül összesen 15 kistermelőt vizsgáltak. Minden kistermelő érvényes regisztrációval rendelkezik, a vizsgálatok során nem merült fel kifogás.
  • A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal azt is közölte: továbbá két vállalkozásnál előkészített húst ellenőriztek. Az ellenőrzés a jó gyártási gyakorlat, a megfelelő, higiénikus munkakörnyezet és termékkezelés, valamint a termékekbe kerülő alap- és adalékanyagok nyomon követhetőségének vizsgálatára irányult. 
  • – A hatóság ellenőrizte a termékekkel kapcsolatos vállalkozói mintavételek dokumentációját is, beleértve a vizsgálatok irányát, gyakoriságát, eredményeit – tájékoztatott a Nébih. – A vizsgálatok során mindent rendben találtak.

 

Nincs menekvés: augusztusban is jöhetnek a revizorok

Jó László, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (Kisosz) vármegyei elnöke csütörtökön elmondta: a nyári ellenőrzéseknek több évtizedes múltja van Somogyban is. Rámutatott: fontosak a vizsgálatok, melyek a helyi lakosság és a turisták érdekét egyaránt szolgálják. Az elnök szerint olykor kisebb-nagyobb hibák előfordulhatnak, de a somogyi vállalkozók nagy része alapvetően betartja az előírásokat. 

– A Balaton parton továbbra is sok szezonális vendéglátóhely és bolt működik – hangsúlyozta. – A cukrászdáktól és pizzériáktól kezdve a büféken, vendéglőkön át a boltokig rengeteg helyen várják a vásárlókat. Az ellenőrzések tovább tartanak, egészen a főidény végéig. 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
