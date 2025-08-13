Nem véd meg a bírságtól, ha nincs rendszám – rászállnak a rendőrök a robogósokra

A Boon.hu utánajárt, mi történik abban az esetben, ha kismotorral közlekedik valaki túl gyorsan, ám a traffipax nem tudja rögzíteni rendszám híján a gyorshajtót – érdemes tisztában lenni azzal, ha valaki nem tartja be a szabályokat, a súlyos bírság nem marad el.

Hiába nem mér be a traffipax, de ha így hajtasz, nem marad el a bírság

Rendszámtábla, gyorshajtás, rendőrautó - előállítják a szabálytalankodó sofőrt

Hazánkban 50 köbcentiig nem kell rendszámtábla a motorokra. Ebben az esetben sem úszható meg a gyorshajtás annak ellenére, hogy a traffipaxok az alapján azonosítanak. A traffipax olyan jármű gyorshajtását is képes rögzíteni, amelynek takarásban van a rendszáma, hiszen a mozgást érzékeli. Ahhoz azonban, hogy azonosítani tudja, a rendszámnak benne kell lennie a traffipax kereső keretében. Amikor egy rendszám nélküli motoros a traffipax előtt elhalad a megengedettnél nagyobb sebességgel, általában rendőrautóval mennek utána. Ez megtörténhet azonnal is, de előfordulhat, hogy a gyorshajtást észlelő rendőr továbbítja az információt kollégáinak, akik máshonnan érkezve állítják majd meg a szabálytalankodó sofőrt.

