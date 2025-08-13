Nem véd meg a bírságtól, ha nincs rendszám – rászállnak a rendőrök a robogósokra

augusztus 13., szerda

Hiába nincs rendszám a motoron, ha gyorshajtást mutat a traffipax, abban az esetben is megbüntethetnek. Bírság lehet a szabálytalanság következménye.

Harsányi Miklós
Fotó: Karnok Csaba

A Boon.hu utánajárt, mi történik abban az esetben, ha kismotorral közlekedik valaki túl gyorsan, ám a traffipax nem tudja rögzíteni rendszám híján a gyorshajtót – érdemes tisztában lenni azzal, ha valaki nem tartja be a szabályokat, a súlyos bírság nem marad el.

Rendszámtábla, gyorshajtás, rendőrautó - előállítják a szabálytalankodó sofőrt

Hazánkban 50 köbcentiig nem kell rendszámtábla a motorokra. Ebben az esetben sem úszható meg a gyorshajtás annak ellenére, hogy a traffipaxok az alapján azonosítanak.  A traffipax olyan jármű gyorshajtását is képes rögzíteni, amelynek takarásban van a rendszáma, hiszen a mozgást érzékeli. Ahhoz azonban, hogy azonosítani tudja, a rendszámnak benne kell lennie a traffipax kereső keretében.  Amikor egy rendszám nélküli motoros a traffipax előtt elhalad a megengedettnél nagyobb sebességgel, általában rendőrautóval mennek utána. Ez megtörténhet azonnal is, de előfordulhat, hogy a gyorshajtást észlelő rendőr továbbítja az információt kollégáinak, akik máshonnan érkezve állítják majd meg a szabálytalankodó sofőrt. 

 

Brutális bukó: hiába nem mér be a traffipax, de ha így hajtasz, nem marad el a bírság

  • Tisza-Kovács Balázs, a kaposvári Széles Út Motoros Egyesület elnöke szerdán azt mondta: mindenki, így a robogósok is tartsák be a KRESZ-előírásait, amelyek mindenkire vonatkoznak. A kismotorok népszerűek Somogyban, különösen nyáron használják sokan ezeket a járműveket, egyes robogók akár 80-as tempóra is képesek.
  • A Sonline.hu kérdésére – miszerint ha a rendszám nélküli motoros a megengedettnél gyorsabban közlekedik a traffipax előtt, hogyan szűrik ki a szabálytalanul közlekedő motorosokat a forgalomból a rendőrök, s milyen tapasztalatokat szereztek az idén nyáron ezen a téren Somogyban a rendőrök – a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK) Kommunikációs Szolgálata közölte: kollégáik a közúti ellenőrzések során nemcsak az automatikus rendszámfelismerésen alapuló rendszerekre hagyatkoznak.
  • – A somogyi utakon is rendszeresek az úgynevezett „megállításos sebességmérések”, ahol a sebességhatárok ellen vétőket a rendőrök mobil sebességmérő eszközökkel ellenőrzik, és már a helyszínen leállítják, majd a sebességtúllépés mértékének függvényében szankcionálják – tájékoztatott az SVMRFK.
  • Arra is felhívták a figyelmet: a gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok. Ezért, a gyorshajtók kiszűrése érdekében a Roadpol Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) is rendszeres szervez akciókat. Legutóbb az augusztus 4. és 10. között zajlott akcióhoz a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság is csatlakozott.

 

 

 

