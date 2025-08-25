Biztonságban érezhették magukat a fesztiválozók

A somogyi rendőrök a korábban megszokottakhoz hasonlóan dolgoztak a látogatók felhőtlen szórakozása érdekében. A környező utcákban a Készenléti Rendőrség egyenruhásaival közösen ellenőrizték a fesztivál alatt ideiglenesen megváltozott forgalmi rend betartását, valamint feleltek az idelátogatók biztonságáért. A fesztivál területén pedig baleset- és bűnmegelőzési előadók, valamint áldozatvédelmi referensek várták az érdeklődőket. A rendezvény területéről egy bűncselekményről, a fesztivállal összefüggésben pedig mindössze két további esetről érkezett bejelentés a rendőrségre.