augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zamárdi

1 órája

Biztonságban érezhették magukat a fesztiválozók

Címkék#bűncselekmény#Balaton#Készenléti Rendőrség

Az idei évben augusztus 20-án rajtolt el a STRAND könnyűzenei fesztivál Zamárdiban, ahol négy napon, valamint éjszakán át tartva közel 70.000 résztvevőt fogadott.

Klein Péter Nándor

A somogyi rendőrök a korábban megszokottakhoz hasonlóan dolgoztak a látogatók felhőtlen szórakozása érdekében. A környező utcákban a Készenléti Rendőrség egyenruhásaival közösen ellenőrizték a fesztivál alatt ideiglenesen megváltozott forgalmi rend betartását, valamint feleltek az idelátogatók biztonságáért. A fesztivál területén pedig baleset- és bűnmegelőzési előadók, valamint áldozatvédelmi referensek várták az érdeklődőket. A rendezvény területéről egy bűncselekményről, a fesztivállal összefüggésben pedig mindössze két további esetről érkezett bejelentés a rendőrségre. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu