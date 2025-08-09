Letarolta a színpadot első fellépésén ez a barcsi blues banda

A barcsi Hobbi Blues Band túl van élete első hivatalos fellépésén, ami a közönség véleménye szerint nagyot szólt. A zenekarnak igencsak komoly zenei előélete van, a banda tagjai közül többen is játszottak már más zenekarokban is. Fellépés után kérdeztük a helyi dél-somogyi zenészeket, hogy szólt a blues a barcsi dél-somogyi színpadon.

A blues szerelmeseit kápráztatták el a somogyi zenészek

Fotó: Röhrig Dániel / Forrás: Barcs Város facebook oldala

A javarészt barcsiakból álló banda megmutatta mitől döglik a légy és olyan műsort hozott össze a KulTerasz színpadára, amelyhez hasonló élményben rég nem volt része a barcsiaknak. A banda repertoárjában olyan klasszikusok szerepelnek, mint Joe Bonamassa, vagy Danielle Nicole. Jeles képviselői a szakmának, van hova felérni. Az első koncert után úgy tűnik, jó irányba halad a banda.

Blues és jazz – a barcsi banda odavágott

A formáció magját a már összeszokott Próbaterem Barcs Band tagjai alkotják, kiegészülve Szili Kittivel.

– Már a próbák alkalmával szembesültünk azzal, hogy újdonsült énekesnőnkkel nagyon könnyű haladni, hiszen mind tehetségével, mind hozzáállásával segíti munkánkat. Sajnos a munka, család és egyéb elfoglaltságok mellett körülbelül 2 hetente tudunk 1 napot próbálni, ugyanakkor nem idegen, hogy ilyenkor akár 2 új számot is - hellyel közzel - össze tudunk rakni. A mostani koncertre 1 órás műsorral készültünk, melyben még vegyesen, a Próbaterem Barcs Bandből átemelt számokkal kiegészülve adtunk koncertet, ám ezek a közeljövőben, a repertoár bővülésével kevésbé kerülnek majd elő a fellépéseinken – mondta el Kovács Zoltán, a zenekar gitárosa.