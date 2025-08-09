2 órája
Letarolta a színpadot első fellépésén ez a barcsi blues banda
Újabb dél-somogyi banda rengette meg a zenei világot. A Hobbi Blues Band élete első fellépésén elsöprő sikert aratott.
A barcsi Hobbi Blues Band túl van élete első hivatalos fellépésén, ami a közönség véleménye szerint nagyot szólt. A zenekarnak igencsak komoly zenei előélete van, a banda tagjai közül többen is játszottak már más zenekarokban is. Fellépés után kérdeztük a helyi dél-somogyi zenészeket, hogy szólt a blues a barcsi dél-somogyi színpadon.
A javarészt barcsiakból álló banda megmutatta mitől döglik a légy és olyan műsort hozott össze a KulTerasz színpadára, amelyhez hasonló élményben rég nem volt része a barcsiaknak. A banda repertoárjában olyan klasszikusok szerepelnek, mint Joe Bonamassa, vagy Danielle Nicole. Jeles képviselői a szakmának, van hova felérni. Az első koncert után úgy tűnik, jó irányba halad a banda.
Blues és jazz – a barcsi banda odavágott
A formáció magját a már összeszokott Próbaterem Barcs Band tagjai alkotják, kiegészülve Szili Kittivel.
– Már a próbák alkalmával szembesültünk azzal, hogy újdonsült énekesnőnkkel nagyon könnyű haladni, hiszen mind tehetségével, mind hozzáállásával segíti munkánkat. Sajnos a munka, család és egyéb elfoglaltságok mellett körülbelül 2 hetente tudunk 1 napot próbálni, ugyanakkor nem idegen, hogy ilyenkor akár 2 új számot is - hellyel közzel - össze tudunk rakni. A mostani koncertre 1 órás műsorral készültünk, melyben még vegyesen, a Próbaterem Barcs Bandből átemelt számokkal kiegészülve adtunk koncertet, ám ezek a közeljövőben, a repertoár bővülésével kevésbé kerülnek majd elő a fellépéseinken – mondta el Kovács Zoltán, a zenekar gitárosa.
- A banda nevükből adódóan elsősorban a blues vonalat szeretné képviselni hazai és külföldi előadók számaival. Az első fellépésük helyszíne a barcsi Móricz Zsigmond Művelődési Központ táncterme volt, ami akusztikai szempontból sajnos nem volt kedvező az ilyen létszámú és rockosabb műfajt játszó zenekarnak. – Az általunk nem befolyásolható tényezők ellenére a közönség nagy részének láthatólag és érezhetően tetszett, amit csinálunk, valamint a koncert utáni személyes beszélgetések is ezt támasztották alá. A következő fellépésünk Szulokban lesz szeptemberben, ahol, ha az időjárás is engedi, remélhetőleg szabadtéren zenélünk – tette hozzá a gitáros.
Izgalmas koncertet adott a barcsi banda
Az énekesnő, Szili Kitti hangjával levette a közönséget a lábáról, bár ő maga egy kicsit ijesztőnek ítélte meg a színpadon való éneklést. – Őszintén szólva, egyszerre volt elképesztően izgalmas és picit ijesztő is. Énekeltem már közönség előtt, viszont ez teljesen más. Itt mindenkire figyelnem kell, hisz egymásra vagyunk utalva, tudni kell a váltásokat, és hogy ki mikor szólózik. A srácok összeszokott zenészek, és talán ezért volt bennem egyfajta stressz, hogy számukra megfelelek-e és hozom-e azt a szintet, amit ők elvárnak tőlem – mondta el Szili Kitti, a Hobbi Blues Band énekesnője.
– Vártuk ezt a kis koncertet, hogy megmutassuk magunkat. Senkinek nem mondtam, de nagyon izgultam már egy héttel a koncert előtt. Tudtam, ha egyszer felállok oda, mellettem lesznek a srácok, elkezdünk játszani, átszellemülök és akkor nem lesz gond, és így is lett. Hatalmas élmény volt velük zenélni, profin kezelnek mindent, mindenkire nagyon büszke vagyok. Reméljük sok embert meg tudunk fogni ezzel a műfajjal, és ugyanúgy fogják élvezni a számokat mint mi – tette hozzá az énekesnő.
A koncert után rengeteg pozitív visszajelzést kapott a banda, Kitti fejében pedig már el is indult az ötletelés, milyen nótákat kellene a magukévá tenni a következő fellépésre.