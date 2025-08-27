Aranyban a legújabb boldog 

Ferenc pápa április 26-ára tűzte ki a boldoggá avatást, ám halála miatt ezt elhalasztották. XIV. Leó pápa rendelkezett az új időpontról. A szertartását 11 órakor Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek végzi majd. A veszprémi Szent Mihály-főszékesegyházban jelenleg négy vértanú ereklyéjét őrzik, ám e „kollekció” az 1945-ben, 23 évesen vértanúhalált halt Bódi Mária Magdolna ereklyéivel egészül ki. A hitvalló szűz litéri sírjából származó földi maradványokat a Szent Imre-oltáron helyezik el.

Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása Ferenc pápa halála miatt tolódott

Fotó: MW

S hogy ki volt Bódi Mária Magdolna, arról beszédes vándorkiállítás vallott a kaposvári székesegyházban. Uradalmi cseléd szülők gyermeke, akit Badacsonytördemicen kereszteltek, harmadikos korában elsőáldozó volt. Gyári munkásként lelki kultúrájával, segítőszándékával tűnt ki, s 1941. október 26-án, Krisztus Király ünnepén örök tisztasági fogadalmat tett. A litéri Nitrokémia Rt. gyárában dolgozott. 1945. március 23-án a gyár óvóhelyén két fegyveres szovjet katona rátámadt az ott tartózkodó nőkre. Egyikük arra kényszerítette Magdit, hogy tartson vele a bunkerba, a fiatal lány azonban a nála lévő kisollóval megszúrta a katonát és menekülni próbált, de az utána lőtt, s a golyó kioltotta életét.

Bódi Mária Magdolna vértanúhalált halt

Mivel Litéren halt vértanúhalált, ezért a település templomába is kerül majd egy csontereklye, mint ahogyan azokba a templomokba is, ahol hitében növekedett, vagy ahol sokakat hitre vezetett és az irgalmasság cselekedeteit gyakorolta. Ilyen például a fűzfőgyártelepi templom, ahol a helybeliekért és a templomért imádkozott és dolgozott, vagy a balatonfűzfői Jézus Szíve-templom, ahol tisztasági fogadalmat tett.

Bővült a sor

Fotó: Lőrincz Sándor

Kaposfüred is őrzi emlékét; már a boldoggá avatás eredeti időpontjára gránitba vésték és bearanyozták nevét a néhai Kling József szobrászművész által a templomkertbe készített Magyar szentek és boldogok emlékművén.