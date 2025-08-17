augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Buli a Balatonnál

1 órája

Borivók, figyelem! Ide el kell jönni minden évben, szerencsét hoz – megnyílt a Boglári Szüreti Fesztivál

Címkék#Móring József Attila#Balatonboglár#megnyitó#Boglári Szüreti Fesztivál#szüreti fesztivál#pincészet

Szombaton megnyílt az 51. szüreti rendezvény Balatonbogláron. A Boglári Szüreti Fesztivál központi helyszíne a Platán strand, ahol 80 ezer négyzetméteres fesztiválkorzó várja a látogatókat. A vendégek az ország csaknem minden borvidékének kínálatából, köztük a Balatonboglári Borvidék boraiból is kóstolhatnak. A programot horgász- és szkanderverseny, autós-, horgász- és vadászkiállítók, valamint ismert zenekarok koncertjei színesítik.

Krausz Andrea

Magyarország egyik leglátogatottabb kulturális, bor- és gasztrofesztiválja öt napon át, 80 ezer négyzetméteren, több mint száz produkcióval, kézműves udvarral, egészség-szigettel, bemutatókkal és játékokkal várja a látogatókat. A Boglári Szüreti Fesztivál két fő színpadán neves hazai művészek lépnek fel, miközben a borsétányon az ország mind a 22 borvidékének borai közül válogathatnak a vendégek.

51. alkalommal rendezik meg a Boglári Szüreti Fesztivált
22 borvidékének borai közül válogathatnak a vendégek a Boglári Szüreti Fesztiválon
Fotó: Muzslay Péter

Szombat estére megtelt a korzó, a napközbeni 35 fokos hőség után pedig a felfrissült levegő kedvezett a nyitónap programjainak. Az erős szél sem zavarta meg a rendezvényt, az este vihar és eső nélkül zajlott le. A nagyszínpadon Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere, Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke, a  Somogy Vármegyei Kormányhivatalt vezető Neszményi Zsolt főispán és Móring József Attila országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP), a Dél-Dunántúl fejlesztéséért felelős kormánybiztos közösen nyitotta meg. 

Színes, hangos, sokszínű

Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője szerint a fesztiválra jellemző lendület és nyüzsgés az idén sem hiányzik.
– Az idén is színes, hangos, sokszínű, és számos színvonalas fellépővel várják a közönséget. Túl vagyunk az ötvenedik rendezvényen. Bár voltak más elképzelések, nyilvánvaló, hogy ennek a fesztiválnak olyannak kell maradnia, ahol mindenki ingyen beléphet. Nemcsak a boglári borvidék nedűi kóstolhatók, hanem az ország számos pontjáról érkeztek vállalkozó kedvű borászok. Ez lehetőséget ad arra, hogy az emberek összehasonlítsák, a távolabbi borok vagy az itteniek ízlenek-e jobban – mondta a Sonline.hu-nak Móring József Attila

A Zenemi zenekar is fellépett Balatonbogláron
Számos zenei fellépő színesíti a programokat
Fotó: Muzslay Péter

Fröccstől a díjnyertes tételekig – van választási lehetőség a Boglári Szüreti Fesztiválon  

A fesztiválon mind a 22 magyar borvidék képviselteti magát a különböző pincészet révén. Egy deci bor ára általában 600–800 forint között mozog, a nemzetközi díjakkal elismert különleges tételek azonban ennél magasabb áron, akár 2500 forintért is kóstolhatók.
A balatonudvari Skrabski Borászat többek között kékfrankossal, olaszrizlinggel, furminttal és rajnai rizlinggel érkezett a fesztiválra.
– Tavaly egy másik pincészettől hallottuk, hogy jó ez a rendezvény, és úgy döntöttünk, idén mi is megnézzük, milyen. Jó a hangulat, rengeteg ember látogatja a fesztivált, és reméljük, számunkra is sikeres lesz a részvétel. Minél több fajta bor és minél több borvidék jelenik meg, annál vonzóbb a közönség számára – mondta a fesztiválokon a pincészetet képviselő Monostor István Bendegúz.

Ide el kell jönni minden évben, mert szerencsét hoz

Harminc éve minden alkalommal ellátogat a fesztiválra Almási Pálné, aki ezúttal is lányával érkezett, és egy hideg fröccs mellett mesélt élményeikről.
– Jól érezzük magunkat, itt vagyok a lányommal, és úgy gondoljuk, hogy ez a fesztivál egyszer sem maradhat ki. Valahogy szerencsét hoz, a nyári szabadságot ezzel kell lezárni. Egy jó, laza fröccs, egy kis beszélgetés – ez adja meg az igazi hangulatot. Az egyik évben még sírtunk is, amikor elkerítették a területet, és belépőt kellett volna fizetni, így nem tudtunk bejönni. Most viszont újra ingyenes, és szerintem ennek a rendezvénynek mindig nyitottnak kell lennie. A nagy melegben fröccsözünk, a végén pedig egy száraz Hujber pezsgővel zárjuk a sort, aztán visszabiciklizünk Balatonlellére, ahonnan érkeztünk – mondta Almási Pálné.

51. Boglári Szüreti Fesztivál

Fotók: Muzslay Péter
  • A borászatok mellett sörözni is számos helyen lehet, és rengeteg gasztroárus kínálja fogásait. A fesztivál célja idén is a családok és fiatalok megszólítása változatos, minden korosztályt érintő programokkal. Erről itt olvashatsz.


 

 

