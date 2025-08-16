Forgalom 1 órája

Forgalmi káosz Balatonbogláron: ezeket az utcákat kerüld el

Forgalmirend-változásra kell számítani a Balatonnál. Szombaton kezdődött a 48. Boglári Szüreti Fesztivál, amely egészen augusztus 20-ig tart. A rendezvény idejére a városban több utcába sem lehet behajtani.

Fotó: Berán Dániel

Augusztus 16-tól augusztus 20-ig megrendezésre kerülő 48. BB Boglári Szüreti Fesztivál rendezvény forgalmirendje az alábbiak szerint alakul.

2025-ben terület lezárás nem lesz, behajtási engedélyek kiadására nem kerül sor – tájékoztatott Balatonboglár önkormányzata.

A forgalom korlátozása az alábbiak szerint zajlik: Bartók Béla utca - Liszt Ferenc utca - Kazinczy utca - Alkotmány utca: az ott lakók és nyaralók kivételével behajtani tilos – megállni és várakozni tilos!

A NEKA kollégiuma előtt a parkoló igénybevételével a forgalom visszafordítására kerül sor Balatonlelle irányába.

Platán sor - Parti sétány: behajtani tilos

Széchenyi utca: megállni és várakozni tilos

Tinódi utca: nyugati irányba egyirányú

Kodály Z. utca: keleti irányba egyirányú

A forgalom korlátozására 2025. 08. 15-én (pénteken) 00.00 órától kerül sor és 2025. 08. 21-én (csütörtökön) 08.00 óráig tart.

A város önkormányzata kéri, hogy a közlekedési fennakadások elkerülése érdekében amennyiben lehetőségük van, gyalogosan, gépjármű nélkül közelítsék meg a rendezvény helyszínét. A borítóképünk illusztráció!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!