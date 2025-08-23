Rönköt a férfiak, sodrófát az asszonyok hajítottak Töröcskén – Nyárbúcsúztató Bográcsozás Somogyban

Hagyomány szerint idén is az államalapítás ünnepe után rendezték meg Töröcskén a Nyárbúcsúztató Családi Bográcsozást, amit a helyiek csak falunapnak neveznek. A színvonalas programok között idén is szerepelt rönk és sodrófahajítás, de a falu apraja és nagyja ezúttal is futással indította a napot.

A töröcskei Nyárbúcsúztató Családi Bográcsozáson mindenki talált magának elfoglaltságot

Fotó: Lang Róbert

Csülkös pacal és babgulyás készült a bográcsokban idén Töröcskén. Az egész napos rendezvény kicsalta a városrész lakóit a közösségi ház köré, de egy rendkívüli babakiállítás is várta az érdeklődőket.

Nyárbúcsúztató bográcsozásra várták a töröcskeieket

Idén sem maradt el a töröcskeiek falunapja, vagyis a Nyárbúcsúztató Családi Bográcsozás. A település lakói már korán aktivizálták magukat, hiszen a reggeli órákban kezdődött a fut a falu program. – Hagyományaink szerint már az ősidők óta ebben az időszakban rendezzük meg ezt az eseményt, amit a helyiek csak falu napnak hívnak. Reggel kezdődött a Fut a falu, ami arról szól, hogy a jelentkezők körbe futják a falut. Gyerekek és szüleik vettek részt a versenyen, jó kis napindító esemény volt. Persze most is volt főzőverseny, ez is már reggel elkezdődött, hiszen időre a zsűri elé kellett tárni a finom fogásokat. Nem volt megkötve ki mit készítsen, mi csak a három kilogrammnyi sertés húst biztosítottuk, mindenki maga döntötte el mit készít belőle – mondta el Kovács Eszter Bernadett, a helyi részönkormányzat egyik tagja, szervező.

Került a bográcsba pacal és csülök is, de valaki a klasszikus babgulyást választotta

Fotó: Lang Róbert

Készült csülkös pacal, babgulyás és különféle pörköltek is, hat csapat vívott meg a legjobbnak járó címért. – Pár éve hozzácsatoltuk a főzőversenyhez a pogácsa sütő versenyt is, amire szép számmal jelentkeztek idén is. De természetesen a közkedvelt rönk és sodrófahajító versenyt is megszerveztük, amire sok helyi lakos jelentkezett. A rönköt természetesen a férfiak, a sodrófát pedig a hölgyek hajították, de a gyerekek közül többen is ki akarták próbálni a versenyszámokat, így nekik is hirdettünk egy miniversenyt. Természetesen idén is volt sörivó verseny és kosárlabda hajítás is – tette hozzá Eszter.