A bőrrák nem játék, így védheted meg magad tőle

A bőrrák napjaink egyik leggyakoribb daganatos megbetegedése, amely a bőr sejtjeinek rosszindulatú burjánzását jelenti. Bár sokan úgy gondolják, hogy elsősorban az idősebb korosztály problémája, a fiatalabbak is veszélyben lehetnek, különösen, ha nem figyelnek oda a napvédelemre. Magyarországon egyre többen szembesülnek ezzel a betegséggel, pedig a legtöbb eset megelőzhető és korán kezelhető. Kialakulásának legfőbb oka a túlzott UV-sugárzás – legyen szó napozásról vagy szoláriumról –, de szerepet játszhat a genetikai hajlam és korábbi betegségek is.

Ha odafigyelsz magadra, sokat tehetsz a bőrrák ellen

Mi okozza a bőrrákot?

Az ultraibolya (UV) sugárzás a legfőbb okozója a bőrráknak. A nap káros sugarai, valamint a szoláriumokból származó UV-fény károsítja a bőrsejteket, amelyek idővel rákos elváltozássá alakulhatnak. A gyakori, hosszú ideig tartó és védelem nélküli napozás jelentősen növeli a kockázatot. Ha családtagjaid között előfordult bőrrák, nagyobb eséllyel érinthet téged is. Egyes gének befolyásolják, hogy mennyire vagy érzékeny az UV-sugárzásra vagy hajlamosabb vagy-e a daganatok kialakulására. Az immunrendszerünk védi testünket a betegségektől, beleértve a rákot is. Az immunrendszer gyengülése szintén növeli a bőrrák kialakulásának kockázatát.

Mégis hogyan óvjuk a bőrünket?

A megelőzés kulcsa a tudatos napvédelem: kerüljük a déli órákban a napozást, használjunk magas faktorszámú fényvédőt, viseljünk védőruházatot, és ne használjunk szoláriumot. Emellett egészséges életmóddal – megfelelő táplálkozással, vitaminokkal, stresszcsökkentéssel és rendszeres mozgással – erősíthetjük bőrünk és immunrendszerünk ellenálló képességét.

„A fényvédelem nem csak nyáron fontos” – figyelmeztet egy tapasztalt kozmetikus

– A legújabb ajánlás szerint 10 és 15 óra között egyáltalán nem ajánlott a napon tartózkodni, még naptejjel sem – mondta Varsányi Vivien kozmetikus. A bőrrák, különösen a melanóma megelőzése érdekében nemcsak az UV-szűrős fényvédő használata fontos, hanem az is, hogy fizikai védelemmel – például kalappal, kendővel – letakarjuk az arcunkat. És nagyon kevesen gondolnak az ajkakra, pedig oda is érdemes fényvédős ajakápolót használni.

A szakember szerint nemcsak nyáron, hanem tavasztól őszig érdemes mindennap használni fényvédőt, és egyre többen választják az egész éves használatot is – főként azok, akik tudatosan óvják bőrüket a pigmentfoltoktól és a korai öregedéstől.

A fényvédő típusok között is van különbség – erre is felhívja a figyelmet:

A kémiai fényvédők a bőrbe szívódva nyelik el az UV-sugarakat, míg a fizikai fényvédők, a bőr felszínén egy réteget képeznek, és visszaverik a sugarakat.

A faktorszámra is érdemes figyelni, minél magasabb faktorszám, annál tovább véd a nap ellen. De nem elég egyszer bekenni magunkat – újra kell kenni legalább kétóránként, különösen vízparton vagy izzadás után.

Végül egy fontos tanács: Évente egyszer mindenkinek el kellene menni anyajegyszűrésre, még akkor is, ha semmi szokatlant nem észlel – mondta el lapunk kérdésére Varsányi Vivien kozmetikus.