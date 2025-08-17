Bradics Jácint megtáncoltatta az ötvöskónyiakat

Bradics Jácint is fellépett az ötvöskónyi falunapon szombaton, ahol főzőversenyt is tartottak a település legjobb főzőcsapatai számára. Délelőtt az óvodából elballagók fát ültettek a Csillagparkban a felnőttek segítségével. Szabad Józsefné polgármester az óvónők és a szülők is megható rendezvényén elmondta: szeretnének hagyományt teremteni a faültetésből a jövőben. Az önkormányzat a több évtizedes településért végzett munkájáért „Díszpolgárrá” választotta Grofsics Jánosnét a település egykori tanítóját és az énekkar vezetőjét.

Fotó: Györke József

Délelőtt tizenegyféle étel készült a nagy bográcsokban. Az értékelés alapján a Laci konyha székely káposztája volt a legfinomabb az ötvöskónyi főzőversenyen. Külön díjat kapott a Csipet csapat lecsós káposztája.

Fotó: Györke József

Estig a színpadon zajlottak az események. Helyi és neves előadók is felléptek, köztük Bradics Jácint megtáncoltatta az ötvöskónyi időseket és fiatalokat. Az Ureczky család ismét remekelt a nagy hőségben a fergeteges táncaival.