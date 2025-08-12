Helyi közélet
43 perce
Búzából több termett, kukoricából vélhetően kevesebb fog
Fotó: Fehér Gábor
Három hetes szabadságukat töltik a hetesi Vikár Béla mezőgazdasági szövetkezet dolgozói, akik augusztus 25-én kezdik el a munkát. Endre István, az agrárcég elnöke kedden azt mondta: a 250 hektár búzát learatták, s a tavalyi – hektáronkénti – nyolc tonnás átlagterméssel szemben az idén 9 tonnás eredményt értek el. A 200 hektárnyi napraforgón kívül jelenleg 300 hektáron kukoricát termesztenek, ám félő, hogy az aszály miatt nem érik el a tavalyi eredményeket.
– A napraforgó egy részére már leszerződtünk – tette hozzá az elnök.
