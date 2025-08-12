augusztus 12., kedd

Helyi közélet

52 perce

Búzából több termett, kukoricából vélhetően kevesebb fog

Címkék#hektáronkénti#aszály#búza

Harsányi Miklós
Búzából több termett, kukoricából vélhetően kevesebb fog

Fotó: Fehér Gábor

Három hetes szabadságukat töltik a hetesi Vikár Béla mezőgazdasági szövetkezet dolgozói, akik augusztus 25-én kezdik el a munkát. Endre István, az agrárcég elnöke kedden azt mondta: a 250 hektár búzát learatták, s a tavalyi – hektáronkénti – nyolc tonnás átlagterméssel szemben az idén 9 tonnás eredményt értek el.  A 200 hektárnyi napraforgón kívül jelenleg 300 hektáron kukoricát termesztenek, ám félő, hogy az aszály miatt nem érik el a tavalyi eredményeket.

– A napraforgó egy részére már leszerződtünk – tette hozzá az elnök. 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
