Nagy változások lesznek hétfőtől ebben a balatoni termálfürdőben

Címkék#Balatonfenyves#Csisztafürdő#Csiszta Fürdő#kisvasút#őszi

Szeptember 1-jétől új nyitvatartási rend várja a látogatókat. A buzsáki Csiszta Fürdő az őszi szezonban reggel 9 és este 18 óra között tart nyitva, miközben a Balatonfenyves és Csisztafürdő között közlekedő kisvasút napi öt vonatpárra vált. A délutáni kedvezményes jegy 15 órától váltható.

Sonline.hu

A fürdőhöz tartozó kemping október végéig tart nyitva, maga a buzsáki Csiszta Fürdő pedig szeptember 1-jétől, hétfőtől új nyitvatartási rend szerint működik. Az őszi szezonban reggel 9 órától este 18 óráig várják a látogatókat, a meghosszabbított időszak november 30-ig lesz érvényben. Aki csak a délutáni órákban érkezik, 15 órától kedvezményes belépőt válthat, a jegy ára 1600 forint – tájékoztatott a Fonyódi Turisztikai Egyesület.

buzsáki Csiszta Fürdő
A buzsáki Csiszta Fürdő őszi menetrendre vált
Forrás: Facebook/Csiszta Fürdő

A buzsáki Csiszta fürdőbe vonattal érdemes utazni

Változik a Balatonfenyves és a Csisztafürdő állomás közötti menetrend is, de csak kismértékben. A nyári hónapok során napi hat vonatpár szállította az utasokat Balatonfenyves és Csisztafürdő állomás között, szeptembertől azonban már csak öt vonatpár közlekedik naponta. A változás annyit jelent, hogy az utolsó járat – amely Balatonfenyvesről 18:40-kor, visszafelé pedig 19:25-kor indul – kikerül a menetrendből.

A fenyvesi kisvasút menetrendje

Szeptember elsejétől Balatonfenyvesről a fürdőhöz közeli állomásra a következő időpontokban indulnak a vonatok: 9:10, 11:10, 13:10, 15:10, 17:10

A csisztai állomásról vissza Balatonfenyvesre pedig a következő időpontokban lehet elutazni: 9:55, 11:55, 13:55, 15:55, 17:55

A kisvasút menetideje 35 perc, a teljes árú, egy útra szóló menetjegy ára pedig 450 forint. A vasútvonalon érvényes az országbérlet, valamint a somogyi vármegyebérlet is.

 

