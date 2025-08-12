58 perce
Extrém balatoni élménnyel segíti a látássérült Jocit a teljes élet felé nevelőanyukája
A balatoni kiskör megtételére vállalkozott Tímea hétfőn méghozzá úgy, hogy egy speciális bringával magával vitte látássérült, nevelt kisfiát, Jocit is. A Benedetto Gyermekvédelmi Hálózat nevelőszülőjeként Kalla Tímea igazi anya-fia programot talált ki Jocinak, aki nagyon élvezte a cargo kerékpárral teljesített 80 kilométeres túrát.
Fotó: Krausz Andrea
Siófokon, a Galerius fürdő előtti szabadstrandon futottunk össze velük. A speciális, tehercsomagtartós cargo kerékpár gyermek szállítására is alkalmas, így Joci kényelmesen utazhatott nevelőanyjával a Balaton keleti medencéjét megkerülő 80 kilométeres kiskörön. Bár egyik szemére egyáltalán nem lát, a másik pedig gyengébben működik, a négy és fél éves kisfiút ez nem akadályozta abban, hogy egy nagyot csobbanjon a Balatonban.
Joci nyitott, szorgalmas és sportos
– Megfogod a kezem? – kérdezte Joci kedves közvetlenséggel, ha segítségre volt szüksége a parton. Mindenkivel barátkozott, és egy család még egy kis vízibiciklizésre is meghívta, látva kíváncsiságát. Kalla Tímea férjével három gyermeket nevel. A nevelőanya Joci befogadását is örömmel vállalta, mert mindig nyitott volt egy látássérült kicsi segítésére. – Azt szeretném, hogy teljes életet élhessen, ne érezze magát kevesebbnek másoknál, és ebben az állapotában is átélhessen mindent, amit csak lehet. Ne úgy tekintsen magára, hogy bizonyos dolgokat nem csinálhat. Joci nyitott, szorgalmas és sportos. Otthon ő segít a legtöbbet a fűnyírásban és a teregetésben – kedves lélek – mesélte.
A látássérült kisfiú első extrém kihívása cargo kerékpárral
Mint Tímea elmondta, a Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat minden évben nyaralást szervez Balatonfüreden a nevelőszülőknek és családjaiknak. Legutóbb úgy döntött, visszatérnek, és bérelnek egy cargo kerékpárt, amivel együtt teszik meg a 80 kilométert. Hiszen Joci rajong az extrém élményekért. Lakhelyükről, Fótról vonattal érkeztek Balatonfüredre, onnan Tihanyban komppal átkeltek Szántódra, majd végigtekerték az utat Siófokig. A Galerius fürdő előtti szabad strandon megálltak fürdeni, innen indultak vissza Balatonfüredre. – Nem tagadom, nekem ez egy sportos kihívás, korábban már kétszer is körbetekertem a Balatont. Joci közben nézelődik, mindenkinek integet, a végén pedig hazavonatozunk. Minden gyermekemnek szervezek külön anya–fia vagy anya–lánya programot, ezúttal Joci került sorra – mondta Tímea.
Kiszolgáltatott gyerekek segítésén dolgoznak
A Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálatot 2014-ben hozták létre, hogy segítsenek azoknak a gyerekeknek, akik a legkiszolgáltatottabb helyzetben, család nélkül élnek: kórházban hagyták őket, otthon nem gondoskodtak róluk, súlyosan elhanyagolták vagy bántalmazták őket.