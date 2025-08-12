Extrém balatoni élménnyel segíti a látássérült Jocit a teljes élet felé nevelőanyukája

Siófokon, a Galerius fürdő előtti szabadstrandon futottunk össze velük. A speciális, tehercsomagtartós cargo kerékpár gyermek szállítására is alkalmas, így Joci kényelmesen utazhatott nevelőanyjával a Balaton keleti medencéjét megkerülő 80 kilométeres kiskörön. Bár egyik szemére egyáltalán nem lát, a másik pedig gyengébben működik, a négy és fél éves kisfiút ez nem akadályozta abban, hogy egy nagyot csobbanjon a Balatonban.

Cargo kerékpárral kerülte meg a Balaton keleti medencéjét Timi látássérült nevelt kisfiával

Fotó: Krausz Andrea

Joci nyitott, szorgalmas és sportos

– Megfogod a kezem? – kérdezte Joci kedves közvetlenséggel, ha segítségre volt szüksége a parton. Mindenkivel barátkozott, és egy család még egy kis vízibiciklizésre is meghívta, látva kíváncsiságát. Kalla Tímea férjével három gyermeket nevel. A nevelőanya Joci befogadását is örömmel vállalta, mert mindig nyitott volt egy látássérült kicsi segítésére. – Azt szeretném, hogy teljes életet élhessen, ne érezze magát kevesebbnek másoknál, és ebben az állapotában is átélhessen mindent, amit csak lehet. Ne úgy tekintsen magára, hogy bizonyos dolgokat nem csinálhat. Joci nyitott, szorgalmas és sportos. Otthon ő segít a legtöbbet a fűnyírásban és a teregetésben – kedves lélek – mesélte.

A látássérült kisfiú első extrém kihívása cargo kerékpárral

Mint Tímea elmondta, a Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat minden évben nyaralást szervez Balatonfüreden a nevelőszülőknek és családjaiknak. Legutóbb úgy döntött, visszatérnek, és bérelnek egy cargo kerékpárt, amivel együtt teszik meg a 80 kilométert. Hiszen Joci rajong az extrém élményekért. Lakhelyükről, Fótról vonattal érkeztek Balatonfüredre, onnan Tihanyban komppal átkeltek Szántódra, majd végigtekerték az utat Siófokig. A Galerius fürdő előtti szabad strandon megálltak fürdeni, innen indultak vissza Balatonfüredre. – Nem tagadom, nekem ez egy sportos kihívás, korábban már kétszer is körbetekertem a Balatont. Joci közben nézelődik, mindenkinek integet, a végén pedig hazavonatozunk. Minden gyermekemnek szervezek külön anya–fia vagy anya–lánya programot, ezúttal Joci került sorra – mondta Tímea.