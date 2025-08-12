augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Balaton

3 órája

Extrém balatoni élménnyel segíti a látássérült Jocit a teljes élet felé nevelőanyukája

Címkék#Siófok#Tímea#Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat#Joci#kiskörön#élmény#kerékpár#kisfia#cargo

A balatoni kiskör megtételére vállalkozott Tímea hétfőn méghozzá úgy, hogy egy speciális bringával magával vitte látássérült, nevelt kisfiát, Jocit is. A Benedetto Gyermekvédelmi Hálózat nevelőszülőjeként Kalla Tímea igazi anya-fia programot talált ki Jocinak, aki nagyon élvezte a cargo kerékpárral teljesített 80 kilométeres túrát.

Krausz Andrea
Extrém balatoni élménnyel segíti a látássérült Jocit a teljes élet felé nevelőanyukája

Fotó: Krausz Andrea

Siófokon, a Galerius fürdő előtti szabadstrandon futottunk össze velük. A speciális, tehercsomagtartós cargo kerékpár gyermek szállítására is alkalmas, így Joci kényelmesen utazhatott nevelőanyjával a Balaton keleti medencéjét megkerülő 80 kilométeres kiskörön. Bár egyik szemére egyáltalán nem lát, a másik pedig gyengébben működik, a négy és fél éves kisfiút ez nem akadályozta abban, hogy egy nagyot csobbanjon a Balatonban.

Cargo kerékpár, Joci
Cargo kerékpárral kerülte meg a Balaton keleti medencéjét Timi látássérült nevelt kisfiával 
Fotó: Krausz Andrea

Joci nyitott, szorgalmas és sportos

– Megfogod a kezem? – kérdezte Joci kedves közvetlenséggel, ha segítségre volt szüksége a parton. Mindenkivel barátkozott, és egy család még egy kis vízibiciklizésre is meghívta, látva kíváncsiságát. Kalla Tímea férjével három gyermeket nevel. A nevelőanya Joci befogadását is örömmel vállalta, mert mindig nyitott volt egy látássérült kicsi segítésére. – Azt szeretném, hogy teljes életet élhessen, ne érezze magát kevesebbnek másoknál, és ebben az állapotában is átélhessen mindent, amit csak lehet. Ne úgy tekintsen magára, hogy bizonyos dolgokat nem csinálhat. Joci nyitott, szorgalmas és sportos. Otthon ő segít a legtöbbet a fűnyírásban és a teregetésben – kedves lélek – mesélte.

A látássérült kisfiú első extrém kihívása cargo kerékpárral

Mint Tímea elmondta, a Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat minden évben nyaralást szervez Balatonfüreden a nevelőszülőknek és családjaiknak. Legutóbb úgy döntött, visszatérnek, és bérelnek egy cargo kerékpárt, amivel együtt teszik meg a 80 kilométert. Hiszen Joci rajong az extrém élményekért. Lakhelyükről, Fótról vonattal érkeztek Balatonfüredre, onnan Tihanyban komppal átkeltek Szántódra, majd végigtekerték az utat Siófokig. A Galerius fürdő előtti szabad strandon megálltak fürdeni, innen indultak vissza Balatonfüredre. – Nem tagadom, nekem ez egy sportos kihívás, korábban már kétszer is körbetekertem a Balatont. Joci közben nézelődik, mindenkinek integet, a végén pedig hazavonatozunk. Minden gyermekemnek szervezek külön anya–fia vagy anya–lánya programot, ezúttal Joci került sorra – mondta Tímea.

Kiszolgáltatott gyerekek segítésén dolgoznak

A Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálatot 2014-ben hozták létre, hogy segítsenek azoknak a gyerekeknek, akik a legkiszolgáltatottabb helyzetben, család nélkül élnek: kórházban hagyták őket, otthon nem gondoskodtak róluk, súlyosan elhanyagolták vagy bántalmazták őket.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu