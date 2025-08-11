Ebbe a fényűző balatoni villába esélye nincs mezei haladónak bejutni, csakis a kivételezetteknek

Az aligai Castro villa társalgójában még felfedezhető az arany-fekete mintás tapéta és a geometrikus plafonburkolat, de a székek és asztalok már félretolva hevernek. A terasz oszlopsora a gazosodó udvarra néz. Az egykor elegáns bejárat, ma elhagyott árkád – látható „A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon” Facebook oldal urbex fotósainak képein.

A Castro villa ma így néz ki belülről

Forrás: A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon

Kádár János vendégei a Castro villa falai között

A balatonaligai Castro-villa a szocialista vezetők titkos paradicsoma volt, ahol a kommunista világ elitje – élén Kádár Jánossal – távol a nyilvánosságtól pihent és tárgyalt. A komplexum szigorúan őrzött részlegébe csak a Politikai Bizottság és a Központi Bizottság tagjai, miniszterek és kivételezett vendégek léphettek be. A keleti szegletben álló, ma Castro villaként ismert „elnöki villa” kizárólag a legmagasabb rangú külföldi vendégek számára nyílt meg – itt fordult meg Hruscsov, Brezsnyev, Honecker, Ceaușescu, Jurij Gagarin és Fidel Castro is.