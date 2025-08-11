augusztus 11., hétfő

Ebbe a fényűző balatoni villába esélye nincs mezei haladónak bejutni, csakis a kivételezetteknek

Címkék#Urbex#Castro villa#Központi Bizottság#Kádár János#Balatonaliga

Retro tapéta és üresen álló nagyterem. A Castro villa ma már csak romos mementója annak az időszaknak, amikor a kommunista elit – köztük Fidel Castro, Jurij Gagarin, Hruscsov és Brezsnyev – a Balaton partján, szigorúan őrzött környezetben pihent. Az urbex fotósok segítségével bepillantást nyerhetünk az egykor fényűző aligai birodalomba.

Sonline.hu
Forrás: A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon

Az aligai Castro villa társalgójában még felfedezhető az arany-fekete mintás tapéta és a geometrikus plafonburkolat, de a székek és asztalok már félretolva hevernek. A terasz oszlopsora a gazosodó udvarra néz. Az egykor elegáns bejárat, ma elhagyott árkád – látható „A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon” Facebook oldal urbex fotósainak képein. 

Castro villa, Balatonvilágos, Aliga
A Castro villa ma így néz ki belülről
Forrás: A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon 

Kádár János vendégei a Castro villa falai között

A balatonaligai Castro-villa a szocialista vezetők titkos paradicsoma volt, ahol a kommunista világ elitje – élén Kádár Jánossal – távol a nyilvánosságtól pihent és tárgyalt. A komplexum szigorúan őrzött részlegébe csak a Politikai Bizottság és a Központi Bizottság tagjai, miniszterek és kivételezett vendégek léphettek be. A keleti szegletben álló, ma Castro villaként ismert „elnöki villa” kizárólag a legmagasabb rangú külföldi vendégek számára nyílt meg – itt fordult meg Hruscsov, Brezsnyev, Honecker, Ceaușescu, Jurij Gagarin és Fidel Castro is.

Itt járt a Balatonon egykor Fidel Castro

Fotók: A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon


A rendszerváltás után a pártüdülő területét államosították, majd fokozatosan privatizálták. A Castro villa állítólag helyi védettség alatt van, így ma is áll – bár romosan – mint a szocialista hatalom balatoni pihenőjének néma tanúja.
 

 

