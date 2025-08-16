Jubileumot ünnepelt Somogy agráróriása

A Claessens Group története 1995-ben indult, amikor a Claessens család megvásárolta a Dél-Somogyi Állami Gazdaság utódcégét. A családi mezőgazdasági hagyományokat továbbvivő vállalkozás azóta jelentős fejlődésen ment keresztül, és mára több ágazatban is meghatározó szereplővé vált – írja az Agroinform.

A cégcsoport központja Somogyszobon, a Nagybaráti-pusztán található, és közel 350 munkavállalót foglalkoztat, amivel Nagyatád térségének egyik legnagyobb munkaadója.

Díjazzák a hűséget

Az ünnepségen elismerték azokat a kollégákat, akik 5, 10, 15, 20 vagy 25 éve dolgoznak a vállalatnál. A rendezvény családi programokban is bővelkedett: a gyerekeket csillámtetkó, arcfestés, óriáscsúszda, mászófal, traktor és tűzoltóautó várta. A felnőtteket koktélbár, selfie-gép és brazil Samba Show szórakoztatta. Az est sztárvendége a Delta zenekar volt, a hangulatot pedig DJ Zizi fokozta, míg a tűzijáték és az óriástorta koronázta meg az ünneplést.