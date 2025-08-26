augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Urbex

3 órája

Club Aliga titkos kertmozija – a pártelit egykori szórakozóhelye ma romokban áll

Címkék#széksor#párteli#kertmozi#Club Aliga

Egykor 600 fős fedett nézőterével és nyári vetítéseivel a balatoni kultúrélet egyik meghatározó helyszíne volt. A Club Aliga kertmozi ma viszont csak omladozó falakkal és kopott széksorokkal emlékeztet a múlt dicsőségére. A romos állapot sokakat meglep, különösen most, hogy az urbexhsd felfedező videója nyomán sokan bepillantást nyerhettek a mozi belső tereibe.

Krausz Andrea
Club Aliga titkos kertmozija – a pártelit egykori szórakozóhelye ma romokban áll

A Club Aliga kertmozi 2019-ben – akkor még zajlottak a vetítések

Fotó: Krausz Andrea

A felvételen feltárul a Club Aliga kertmozijának műanyag tetővel ellátott nézőtere, ahol a széksorok már megkoptak, a falevelek pedig beborítják a területet. Az urbexes felvételeknek köszönhetően bepillantást nyerhetünk romok közé, a lepusztult vetítő helyiségbe, ahol műszaki berendezések már nincsenek.  

Club Aliga Kertmozi 2019
A Club Aliga kertmozi 2019-ben – akkor még zajlottak a vetítések, de videó megmutatja az enyészetet
Fotó: Krausz Andrea

A Club Aliga kertmozi a nyári esték egyik központja volt

A videó gyorsan népszerű lett, hiszen ritkán adódik alkalom arra, hogy ilyen közvetlen közelről lássuk a pártelit hajdani szórakozóhelyét. A Club Aliga története szorosan kapcsolódik a balatonaligai pártüdülőhöz, amely 1948-tól 1989-ig a magyar politikai vezetők egyik legfontosabb nyaralóhelye volt. A 600 férőhelyes fedett kertmozi az Aliga I-es helyszínen található, és valamikor az itt nyaralók kényelmét szolgálta. 

A Club Aliga kertmozi a rendszerváltás után fokozatosan elvesztette szerepét. A helyet a 2000-es években még időről időre megnyitották, 2019-ben még zajlottak itt vetítések, a 600 fős nézőtér megtelt filmkedvelőkkel. Aztán végleg bezárt.

A balatonvilágosiak újra felfedezték a szabadtéri moziélményt

Azóta a közönség más helyszínen találta meg a moziélményt. Idén nyáron Balatonvilágoson tartottak szabadtéri vetítéseket, ahol a kultúrházzal szembeni füves területen plédeket leterítve nézték a filmeket az érdeklődők.
 

@urbexhsd #urbex #lostplace #abandonedplaces #urbexhsd #abandoned #urbexhungary #magyarország #photographer #photo #photography #photogallery #urbexworld #slovakia🇸🇰 #osterreich #urbexgermany #bezart #travel #fyyyyyyyyyyyyyyyy #fyy #traveltiktok #fyyy #traveling ♬ original sound - Astronomy.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu