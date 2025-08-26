1 órája
Club Aliga titkos kertmozija – a pártelit egykori szórakozóhelye ma romokban áll
Egykor 600 fős fedett nézőterével és nyári vetítéseivel a balatoni kultúrélet egyik meghatározó helyszíne volt. A Club Aliga kertmozi ma viszont csak omladozó falakkal és kopott széksorokkal emlékeztet a múlt dicsőségére. A romos állapot sokakat meglep, különösen most, hogy az urbexhsd felfedező videója nyomán sokan bepillantást nyerhettek a mozi belső tereibe.
A Club Aliga kertmozi 2019-ben – akkor még zajlottak a vetítések
Fotó: Krausz Andrea
A felvételen feltárul a Club Aliga kertmozijának műanyag tetővel ellátott nézőtere, ahol a széksorok már megkoptak, a falevelek pedig beborítják a területet. Az urbexes felvételeknek köszönhetően bepillantást nyerhetünk romok közé, a lepusztult vetítő helyiségbe, ahol műszaki berendezések már nincsenek.
A Club Aliga kertmozi a nyári esték egyik központja volt
A videó gyorsan népszerű lett, hiszen ritkán adódik alkalom arra, hogy ilyen közvetlen közelről lássuk a pártelit hajdani szórakozóhelyét. A Club Aliga története szorosan kapcsolódik a balatonaligai pártüdülőhöz, amely 1948-tól 1989-ig a magyar politikai vezetők egyik legfontosabb nyaralóhelye volt. A 600 férőhelyes fedett kertmozi az Aliga I-es helyszínen található, és valamikor az itt nyaralók kényelmét szolgálta.
A Club Aliga kertmozi a rendszerváltás után fokozatosan elvesztette szerepét. A helyet a 2000-es években még időről időre megnyitották, 2019-ben még zajlottak itt vetítések, a 600 fős nézőtér megtelt filmkedvelőkkel. Aztán végleg bezárt.
A balatonvilágosiak újra felfedezték a szabadtéri moziélményt
Azóta a közönség más helyszínen találta meg a moziélményt. Idén nyáron Balatonvilágoson tartottak szabadtéri vetítéseket, ahol a kultúrházzal szembeni füves területen plédeket leterítve nézték a filmeket az érdeklődők.