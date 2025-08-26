Club Aliga titkos kertmozija – a pártelit egykori szórakozóhelye ma romokban áll

A felvételen feltárul a Club Aliga kertmozijának műanyag tetővel ellátott nézőtere, ahol a széksorok már megkoptak, a falevelek pedig beborítják a területet. Az urbexes felvételeknek köszönhetően bepillantást nyerhetünk romok közé, a lepusztult vetítő helyiségbe, ahol műszaki berendezések már nincsenek.

A Club Aliga kertmozi 2019-ben – akkor még zajlottak a vetítések, de videó megmutatja az enyészetet

Fotó: Krausz Andrea

A Club Aliga kertmozi a nyári esték egyik központja volt

A videó gyorsan népszerű lett, hiszen ritkán adódik alkalom arra, hogy ilyen közvetlen közelről lássuk a pártelit hajdani szórakozóhelyét. A Club Aliga története szorosan kapcsolódik a balatonaligai pártüdülőhöz, amely 1948-tól 1989-ig a magyar politikai vezetők egyik legfontosabb nyaralóhelye volt. A 600 férőhelyes fedett kertmozi az Aliga I-es helyszínen található, és valamikor az itt nyaralók kényelmét szolgálta.

A Club Aliga kertmozi a rendszerváltás után fokozatosan elvesztette szerepét. A helyet a 2000-es években még időről időre megnyitották, 2019-ben még zajlottak itt vetítések, a 600 fős nézőtér megtelt filmkedvelőkkel. Aztán végleg bezárt.

A balatonvilágosiak újra felfedezték a szabadtéri moziélményt

Azóta a közönség más helyszínen találta meg a moziélményt. Idén nyáron Balatonvilágoson tartottak szabadtéri vetítéseket, ahol a kultúrházzal szembeni füves területen plédeket leterítve nézték a filmeket az érdeklődők.

