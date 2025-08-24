augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megújulás

33 perce

Csak 2 nap és kezdődik - ez a felújítás rengeteg embert érinthet!

Címkék#máv#Nyugati pályaudvarra#Magyarország

Hétfőn bezár a Keleti pályaudvar, hogy az elmúlt évtized legnagyobb műszaki felújítását hajtsák végre Magyarország legforgalmasabb állomásán.

Harsányi Miklós
Csak 2 nap és kezdődik - ez a felújítás rengeteg embert érinthet!

Fotó: Fehér Gábor

–  A négy hétig tartó felújítás augusztus 25-én indul – tájékoztatott szombaton a MÁV-csoport. - Ekkortól a győri, a pécsi, a hatvani-miskolci és az újszászi-békéscsabai járatok nem ide érkeznek és nem innen indulnak. 

Azt is közölték: a munkálatok idején az utasok közlekedését budapesti átszálló pontok segítségével szervezik meg. A változásokról és az alternatív eljutási lehetőségekről a MÁV-csoport hivatalos oldalán érdemes tájékozódni.

A távolsági vonatok fővárosi végállomása más budapesti állomásokra, a Nyugati pályaudvarra, Budapest-Kelenföldre és Kőbánya-Kispestre kerül át, ezeken az állomásokon biztosítva az átszállást a metróhálózatra. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu